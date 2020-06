The CW kauft «Devils»

US-Fernsehen

Die Sky-Italia-Serie schafft es noch in das Herbstprogramm des US-Networks.

Völlig überraschend haben die Verantwortlichen des kleinen US-Networks The CW die italienische Serie «Devils» gekauft, die seit Mitte April bei Sky Italia ausgestrahlt wird. Die Ko-Produktion zwischen Lux Vide, Sky Italia, Orange Studio und den jungen Sky Studios wurde in Rom und London aufgezeichnet, zu den Hauptdarstellern gehört unter anderem Patrick Dempsey, der den US-Amerikanern vor allem aus der ABC-Drama-Serie «Grey’s Anatomy» bekannt ist.Zu den weiteren Hauptdarstellern der Serie gehören Laia Costa, Kasia Smutniak, Lars Mikkelsen, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell und Sallie Harmsen. Die Serie wird künftig mittwochs um 20.00 Uhr bei The CW ausgestrahlt, die kürzlich erworbene Serie «Dead Pixels» wird auf unbestimmte Zeit verschoben.„Das Erzähltempo ist angenehm, die technische Umsetzung perfekt und der Cast zeigt sich hochmotiviert. Man darf gespannt sein, wie sich die Geschichte weiterentwickelt und ob es Ezio Abbate gelingt, sich nicht in langweiligen Machtspielchen zu verlieren“, urteilte Quotenmeter-Kritiker Reinhard Prahl . „Wenn die Serie den eingeschlagenen Weg weiterverfolgt, könnte dabei ein mitreißender Thriller herauskommen, der alles hat, was man von einer modernen, unterhaltsamen Serie erwarten darf. Bitte weiter so.“ Bei Sky Deutschland ist «Devils» seit 28. Mai 2020 abrufbar, donnerstags fügt man jeweils eine neue Episode der neunteiligen Staffel hinzu.