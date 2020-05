Deutscher Fernsehpreis: Das ändert sich dieses Jahr

TV-News

'Der Deutsche Fernsehpreis hat sich im Jahr 2020 in Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport so breit aufgestellt wie nie zuvor', heißt es eine Woche vor Bekanntgabe der Nominierungen.

Zwar muss die ursprünglich geplante Publikumsgala in Köln aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, dennoch wird auch dieses Jahr derverliehen. Und wie die Verantwortlichen nun, eine Woche vor Bekanntgabe der Nominierungen, festhalten, steht ein Fernsehpreis zu erwarten, der "in den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport so breit wie nie zuvor" aufgestellt sei. So wurden die Auszeichnungen für Information und Unterhaltung erweitert: Es werden unter anderem Nominierungen für "Beste Kamera Information/Dokumentation" und "Bester Schnitt Information/Dokumentation" sowie "Beste Regie Unterhaltung", "Beste/r Autor/in Unterhaltung" und "Bester Schnitt Unterhaltung" ausgesprochen. Hinzu gekommen ist auch eine Kategorie für die "Beste Unterhaltung Reality".Darüber hinaus werden erstmals die Programme der Streamingdienste berücksichtigt. Als Kooperationspartner ist neu die Deutsche Telekom an Bord. Die Veröffentlichung der Preisträger ist für die zweite Junihälfte vorgesehen. Eine Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer hat beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis Programme aus dem Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2020 ausgewertet.Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland und diesjähriger Vorsitzender des Stifterkreises, kommentiert: "Mit dem Deutschen Fernsehpreis ehren wir die herausragenden Leistungen der Fernsehschaffenden in Deutschland – diesmal noch vielfältiger und umfassender. Und wir öffnen uns für die Zusammenarbeit mit neuen Partnern aus der Branche. Wir freuen uns sehr, die Deutsche Telekom als Kooperationspartner begrüßen zu dürfen."