Amazon, Sky, DAZN und Co: Welche On-Air-Personalitys machen das Rennen?

Bei der laufenden Bundesliga-Rechtevergabe geht es um viel Geld. Für die Zuschauer geht es aber auch darum, wer sie in den kommenden Jahren durch zahlreiche Stunden Live-Sport führt.

Wer macht das Rennen um den Zuschlag der Bundesliga-Rechte im Zyklus 21/22 bis 24/25 – also für vier Jahre? Derzeit läuft die ganz heiße Bieterphase, die Ergebnisse – und somit Sieger wie Verlierer – werden wohl in der Woche ab dem 22. Juni feststehen. Im Hintergrund geht es dabei um Strategie, um Refinanzierungsmodelle und für die rechtegebende Deutsche Fußball Liga (DFL) natürlich um sehr viel Geld. Ziel muss es sein, trotz der Coronakrise von den TV-Partnern mehr als eine Milliarde Euro pro Spielzeit zu erlösen. Für den Endverbraucher geht es derweil um ganz andere Themen.Und es geht letztlich auch darum, welche Stimmen und Gesichter die Bundesliga künftig ins Wohnzimmer bringen. Unter den On-Air-Personalitys werden Rechtevergaben immer mit besonders großem Interesse verfolgt. Längst ist in Teilen eine Art Wanderzirkus entstanden, Sky-Mann Hansi Küpper etwa arbeitete früher schon für Sat.1 , Liga total!, arena oder Sport1 . Auch der inzwischen ebenfalls für Sky kommentierende Frank Buschmann hat eine Sportvergangenheit bei «ran» und Liga total! Wahrscheinlich, dass der Sportreporter-Transfermarkt nach der Rechteentscheidung wieder an Fahrt aufnimmt. Die (vermeintlich) besten Stimmen könnten den (vermeintlich) besten Rechtepaketen hinterherwechseln.Mit wem haben es die Leute also zu tun?Der Neuling – dem bei der anstehenden Rechtevergabe weit mehr als nur Außenseiterchancen eingeräumt werden. DFL-Partner ist der Internet-Laden schon seit 2017, bis dato allerdings nur im Webradio-Bereich. Weil Amazon Music aber inzwischen jedes Bundesliga-Spiel im Webstream kommentiert, verfügt der Anbieter über eine recht große Journalisten-Riege. Wer ist da dabei? Unter anderem gehören Marco Röhling, Konni Winkler, Oliver Faßnacht, Christoph Fetzer und Benni Zander zum Team der Reporter, die das Spielgeschehen schildern. Besondere Spiele werden im Doppel-Kommentar mit einem Experten begleitet; Marko Rehner oder Mirko Slomka sind hier herausragende Namen. Dass sich Amazon personell noch verstärkt, ist insbesondere vor dem Hintergrund der ins Programm kommenden Champions League Spiele (ab Sommer 2021) wahrscheinlich.Hinter den Kulissen arbeitet Amazon derweil mit einem Partner zusammen, der über jahrelange Erfahrung bei der Bundesliga-Produktion verfügt. Die Sendungen entstehen nahe München in den Räumlichkeiten von Plazamedia. Plazamedia war bis Sommer 2017 Dienstleister für die Produktion der Sky-Sportsendungen. Die Firma setzt für Sport1 auch zahlreiche Sendungen, darunter den «Doppelpass» um.Bei Amazon für Sportrechte veranwortlich ist Alex Green. Green trat die Stelle in London vor knapp fünf Jahren an.Der unter Druck geratene – DAZN wird bei der Vergabe sicherlich in ein Duell mit Amazon, dem anderen Streaminganbieter, treten. Dabei ist durchaus interessant, dass sich das Personal in einigen Bereichen überschneidet. Amazons Benni Zander etwa war schon mehrfach bei DAZN zu hören, hauptsächlich im Bereich des internationalen Fußballs. Ansonsten sind die Top-Stimmen des Senders bekannt. Am Spielfeldrand Alex Schlüter (der einst übrigens einen Amazon-Music-Fußball-Podcast machte), Tobi Wahnschaffe und Lukas Schönmüller. Während der 90 Minuten: Jan Platte, Uli Hebel, Marco Hagemann, Freddy Harder, Robby Hunke. Zum Experten-Team gehören unter anderem Jonas Hummels, Benny Lauth und Sebastian Kneißl sowie Ralph Gunesch.Auch DAZN arbeitet bei der Herstellung mit externen Dienstleistern, zum Beispiel Plazamedia, zusammen. Zahlreiche Spiele werden auch nicht direkt aus dem Stadion kommentiert, sondern aus Kommentatoren-Büros im DAZN-Head-Quarter. Verantwortlich bei DAZN ist als Bundesliga-Producer Mario Rieker, als Chefredakteur Michael Bracher und als DACH-Chef Thomas de Buhr.Der Außenseiter – wird sich die Deutsche Telekom für ihren Dienst wirklich Zweitliga-Rechte sichern? Schon seit einigen Jahren überträgt der Streamingdienst die 3. Liga live, kann daher über seinen Produktionspartner thinxpool auf einen Stamm an Fußball-Reportern zurückgreifen. Zu diesem gehört übrigens ebenfalls Benni Zander, der für MagentaSport aber hauptsächlich Basketballspiele begleitet. Top-Fußballstimmen beim Telekom-Dienst sind Ex-Sky-Mann Thomas Wagner, Sport1-Urgestein Markus Höhner oder Alexander Klich. Sascha Bandermann, der lange für Sport1 arbeitete, steht für den Dienst regelmäßig als Moderator vor der Kamera, auch seine einstige Kollegin Anett Sattler ist inzwischen beim gleichen Arbeitgeber.Henning Stiegenroth ist bei der Deutschen Telekom für das Sport-Marketing verantwortlich und setzte bis dato auf Sportrechte mit stark regionalem Bezug, etwa Eishockey, Basketball oder eben die dritte Liga im deutschen Fußball.Der Platzhirsch – wie viele Pakete wird Sky bei der Rechtevergabe abgeben müssen und was bedeutet dies für die Top-Kommentatoren-Riege des Senders? Kai Dittmann begleitet für den Anbieter schon seit Jahrzehnten Spiele, daran wird sich auch nichts ändern. Wie sieht es bei Wolff Fuss, der einst bei Sky-Vorgänger Premiere groß wurde, dann aber auch mal einen Abstecher zu Sat.1 machte, ehe er ins Pay-TV zurückkam? Neben Fuss und Dittmann begleiten auch Frank Buschmann, Martin Groß, Roland Evers, Florian Schmidt-Sommerfeld, Tom Bayer oder Jonas Friedrich wichtige Fußballspiele. Insgesamt arbeiten um die 30 Kommentatoren für Sky. Bekannt ist bis dato nur: Uli Potofski will sich nach Jahrzehnten im Fußball- und Sportbusiness im Sommer 2021 zurückziehen.Bekanntester Sky-Sport-Moderator ist Sebastian Hellmann, der ähnlich lange und prominent im Programm vertreten ist wie seine Kollegen Patrick Wasserziehr, Michael Leopold oder Jessica Libbertz. Auch Esther Sedlaczek oder Britta Hofmann führen für den Sender durch wichtige Sendungen. Am Spielfeldrand stellen Jens Westen, Ecki Heuser und andere die Fragen.Im Hintergrund wirkt weiterhin Carsten Schmidt mit. Der Ex-CEO gab den Chefposten zwar zum Jahreswechsel auf, hat aber beste Kontakte zur Bundesliga-Spitze und soll Sky während des Vergabeprozesses daher beraten. Neuer CEO von Sky Deutschland ist derweil der von Comcast gekommene Amerikaner Devesh Raj. Er berichtet an Jeremy Darroch, der in seiner Position als oberster Sky-Chef schon etliche Sportrechtevergaben mitgemacht hat. Bei Sky Deutschland ist Jacques Raynaud für den Sportbereich auf Vorstandsebene verantwortlich. Raynaud kam 2018 von Sky Italia.