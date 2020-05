«And We Go Green»: ProSieben Maxx zeigt DiCaprios E-Motorsport-Doku

TV-News

Die Dokumentation «And We Go Green» wird bei ProSieben Maxx im Juni als Deutschlandpremiere gezeigt.

In der Dokumentationblicken die Filmemacher Fisher Stevens (Oscar-Gewinner für «Die Bucht») und Malcolm Venville («44 Inch Chest») hinter die Kulissen der elektrischen Rennserie Formel E. ProSieben Maxx wird den Dokumentarfilm, der von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio produziert wurde, Mitte Juni als Deutschlandpremiere zeigen.Die Ausstrahlung erfolgt am Donnerstag, den 11. Juni 2020, um 22.10 Uhr. Gezeigt werden die emotionalen Höhen und Tiefen, die die Fahrer während einer Saison durchmachen. Außerdem erzählen sie die Geschichte hinter der Formel E. So porträtieren sie die Seite der Formel E, die mit der stetigen Weiterentwicklung elektrischer Technologien den Klimawandel und die Luftverschmutzung bekämpfen will.Aber auch die Motorsport-Action mit hochkarätigen Piloten wie F1-Vizeweltmeister Felipe Massa oder dem deutschen DTM-Champion Pascal Wehrlein ist Thema in der Doku über die Rennserie für Autos mit Elektromotor. «And We Go Green» entstand in den USA für Hulu und wurde von Appian Way, Bloomfish Pictures und RadicalMedia produziert.