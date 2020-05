Ungewohnter Spielplan, ungewohnter «Doppelpass»: Sport1-Talk wandert auf den Donnerstag

TV-News

Die Runde um Thomas Helmer wird sich zur Primetime unter anderem dem deutschen Clasico widmen.

Die Bundesliga bringt in Zeiten von Corona in einer Art Notprogramm ihre Spieltage der laufenden Saison über die Bühne – der 34. Spieltag soll noch im Juni abgehalten werden. Um den straffen Zeitplan einzuhalten, sind einige Spiele unter der Woche nötig, so etwa auch Dortmund gegen Bayern München, das am 26. Mai dienstags um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Die Vorentscheidung im Titelrennen will auch Sport1 in einer Talkshow besprechen und zeigt daher eine Sonderausgabe seinesDiese wird nicht zur gewohnten Zeit am Sonntagmittag ab elf Uhr laufen, sondern am Donnerstag, 28. Mai um 20.15 Uhr, wie der Spartensender nun bekannt gab. Möglich wird dies auch, weil die Show längst nicht mehr vom Münchner Flughafen-Gelände entsteht, sondern in einem Studio unweit des Sport1-Hauptsitzes in München-Ismaning. Sie entsteht zudem ohne Studiopublikum. Für die Sondersendung begrüßt Thomas Helmer dann unter anderem Fußballfachmann Marcel Reif, Augsburg-Manager Stefan Reuter, Ex-Spieler Mike Hanke sowie die Journalisten Oliver Müller und Florian Plettenberg.Am Dienstag und Mittwoch rollt der Ball zudem auch in der zweiten Liga – die Highlights dieser Spiele zeigt Sport1 im Rahmen der Kooperation mit Sky Sport News HD jeweils ab 22.15 Uhr – und somit teilweise parallel zur Erstliga-«Sportschau» im Ersten, die gegen 22.45 Uhr starten wird.