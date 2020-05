«Atlanta Medical» und «Mom»: ProSieben setzt Termine für neue Staffeln

TV-News

Im Juni zeigt der Münchener Privatsender die dritte Staffel «Atlanta Medical» und die siebte Season «Mom».



Obwohl hierzulande nicht gerade ein Publikumsmagnet ist , hält ProSieben für absehbare Zeit an der Serie mit Matt Czuchry und «The Return of the First Avenger»-Star Emily VanCamp fest: Am 3. Juni zeigt ProSieben planmäßig um 21.15 Uhr die finale Folge der zweiten Staffel. Doch schon sieben Tage später reicht der Münchener Sender die Deutschlandpremiere der 20-teiligen dritten Season nach – und zwar auf dem bereits etablierten Sendeplatz der Serie.Inszeniert wird der Staffelauftakt von Rob Corn, der bereits über zwei Dutzend Folgen des «Atlanta Medical»-Lead-ins «Grey's Anatomy» drehte. Eine vierte Staffel von «Atlanta Medical» übrigens schon bestätigt.Schon zwei Tage vor der Deutschlandpremiere der dritten «Atlanta Medical»-Staffel steigt bei ProSieben derweil die Free-TV-Premiere der siebten-Season. Die Serie mit Anna Faris und Allison Janney wird dann immer montags ab 23.10 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sein. «Lone Ranger»-Fiesling William Fichtner ist ebenfalls Teil des Ensembles. CBS bestellte übrigens schon längst eine achte Staffel der Chuck-Lorre-Produktion.