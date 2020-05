Tele 5 kramt «Die Abenteuer des Brisco County Jr.» aus der Klamottenkiste

TV-News

Bevor «Firefly» als Western- und Sci-Fi-Elemente vermischende Serie zum Kult wurde, gab es «Die Abenteuer des Brisco County Jr.», eine kurzlebige Serie, die bald auf Tele 5 wiederholt wird.

«Firefly» von «Buffy»-Schöpfer Joss Whedon ist wohl die berühmteste Serienverknüpfung aus Western- und Sci-Fi-Versatzstücken. Doch etwa ein Jahrzehnt, bevor «Firefly» auf dem US-Network FOX losgeflogen und gescheitert ist (sich aber eine innige Fanbase aufbauen konnte), sollte schon eine andere Serie den alten Westen und eine mögliche Zukunft vereinen, um dann auf FOX zu scheitern: «Die Abenteuer des Brisco County Jr.», eine Western-Steampunk-Sci-Fi-Serie mit vereinzelten übernatürlichen Elementen. Erdacht wurde die Serie von Jeffrey Boam («Indiana Jones und der letzte Kreuzzug») und Carlton Cuse («Lost»). In Deutschland feierte die 27-teilige Serie ihre Premiere im Jahr 1994 auf ProSieben . Vier Jahre später wurde sie letztmals im hiesigen Free-TV wiederholt, und selbst im deutschen Pay-TV war sie zuletzt vor 13 Jahren zu sehen.Da es auch kein deutsches DVD-Set gibt, schauen Fans der Serie (und jene, die es gerne werden wollen) also in die Röhre – zumindest bis jetzt! Denn Tele 5 wird wieder einmal seiner Grundhaltung, dass anders zugleich besser ist, gerecht und kramt die kuriose, kreative Serie mit «Tanz der Teufel»-Legende Bruce Campbell, Julius Carry («Der Verrückte mit dem Geigenkasten»), Christian Clemenson («Boston Legal»), «The Addams Family»-Star John Astin und Kelly Rutherford («Pretty Little Liars – The Perfectionists») aus der Klamottenkiste. Die Ausstrahlung erfolgt ab dem 6. Juni immer am Samstagnachmittag gegen etwa 15.25 Uhr.Die Produktion aus den Häusern Boam/Cuse Productions und Warner Bros. Television generierte, wie später «Firefly», zwar überschaubare Quoten, aber eine kleine, innige Fanbase und sehr positives Feedback von der Presse. Hauptdarsteller Bruce Campbell bezeichnet das Format als "Jules Verne trifft «Verrückter wilder Westen»". Er wünscht sich zudem weiterhin ein Revival der Serie, wie er 2018 dem 'Houston Chronicle' verriet.