«Frauentausch» am Morgen, verbreitet Kummer und Quotensorgen

Quotennews

Der RTLZWEI-Dauerrenner «Frauentausch» holt vormittags in Wiederholungen nur dürftige Zahlen.

Mitin den Tag starten? Das ist eine Idee, die nur wenige Fernsehende haben. Am Dienstag erreichte das Vormittagsdoppel mit zwei «Frauentausch»-Wiederholungen bei RTLZWEI nur 0,11 und 0,12 Millionen Menschen. Das glich ab 8.20 Uhr Sehbeteiligungen von zunächst mauen 2,1 und anschließend mageren 1,8 Prozent. Bei den Umworbenen standen wiederum rund 30.000 und etwa 60.000 Interessenten auf der Rechnung.Somit sicherte sich RTLZWEI miese 2,1 und maue 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab 12.20 Uhr holte eine dritte «Frauentausch»-Folge 0,10 Millionen Neugierige zu RTLZWEI, darunter befanden sich etwa 70.000 Werberelevante. Das mündete in Marktanteile von miesen 1,2 Prozent bei allen und mageren 3,0 Prozent bei den Werberelevanten.VOX derweil kam ab 17 Uhr mit seinem Dauerrennerauf 0,79 Millionen Interessenten. Das bedeutete sehr gute 5,7 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,29 Millionen Werberelevante führten indes zu 8,3 Prozent in der Zielgruppe.schloss mit 4,7 und 8,0 Prozent an.