«Kingsman 2» vs. «Fluch der Karibik 2»: Duell der Fortsetzungen

Film-Check

Sat.1 setzt am Sonntag nach dem Auftakt weiter auf das große Piraten-Franchise. Bei ProSieben hält man mit viel Action im zweiten Teil der «Kingsman»-Reihe dagegen. Bei RTLZWEI mischt Reese Witherspoon mit.



«Kingsman: The Golden Circle», ProSieben, 20.15 Uhr

«Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2», Sat.1, 20.15 Uhr

«Liebe zu Besuch», RTLZWEI, 20.15 Uhr

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

Das Hauptquartier der Kingsman, einer unabhängigen, internationalen Spionage-Organisation wird zerstört und gleichzeitig die ganze Welt bedroht. Der Nachwuchs-Spion Eggsy Unwin und seine Kollegen stoßen die Kingsman auf der Suche nach den Schuldigen auf die "Statesmen", ihr amerikanisches Pendant. Beide Organisationen tun sich zusammen, um gemeinsam gegen einen skrupellosen Feind anzutreten. Hier geht´s zu unserer Kino-Kritik. Kapitän Jack Sparrow wäre froh um ein wenig Ruhe auf der "Black Pearl". Doch als seinetwegen die Hochzeit von Will Turner und Elizabeth Swann platzt, ist Schluss mit lustig. Das ist nicht Jacks einziges Problem: Er steht außerdem tief in der Schuld des Geister-Piraten Davy Jones, dem Kapitän des Fliegenden Holländers. Dummerweise ist dieser Herrscher über die Tiefen des Ozeans und droht Jack mit einem qualvollen Leben nach dem Tod ...Nach der Trennung von ihrem Mann Austen zieht Alice mit ihren beiden Töchtern von New York nach Los Angeles. Als sie auf einer Party zu ihrem 40. Geburtstag die drei aufstrebenden Filmemacher Harry, Teddy und George kennenlernt, die auf der Suche nach einer Wohnung sind, lässt sie sie kurzentschlossen ins Gästehaus ziehen. Was als vorübergehende Notlösung gedacht war, entwickelt sich bald zu einer ungewöhnlichen Patchwork-Familie. Gerade als Harry und Alice sich näherkommen, taucht Austen unerwartet in Los Angeles auf und ist natürlich nicht davon begeistert, dass drei junge Männer mit seiner Ex-Frau unter einem Dach leben. Irgendwann steht Alice vor der schwierigen Entscheidung, mit wem sie ihr Leben verbringen will.Genauso wie am vergangenen Wochenende setzt sich Captain Jack Sparrow in unserem Blockbuster-Battle am Sonntagabend durch. Dieses Mal allerdings nicht so deutlich, wie mit seinem überragenden ersten Abenteuer. «Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2» kommt beim Publikum schon wesentlich geteilter an, als der Vorgänger. Im Duell der Fortsetzungen liegt «Fluch der Karibik 2» trotzdem hauchdünn vor «Kingsman 2» und ist deshalb unsere Spielfilm-Empfehlung am Abend. Beide Filme sind nichts neues für die TV-Zuschauer. Eine große Free-TV-Premiere bliebt am Sonntag aus.