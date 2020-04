Verluste: «First Dates Hotel» und «Prince Charming» geben Zuschauer ab

Quotennews

Da sich die Abschläge in Grenzen hielten, verblieb die Montags-Primetime von VOX aber im erfolgreichen Bereich.

Wir checken ein... ins...«First Dates Hotel»: Unsere Podcast-Crew ins...«First Dates Hotel»: Unsere Podcast-Crew spricht hier über die neue VOX-Primetime-Sendung.

Weiterhin sehr ordentliche Zahlen verbuchte der Privatsender VOX am Montagabend. Ab 20.15 Uhr lief hier die zweite Ausgabe von- nach 1,44 Millionen Zuschauern zum Auftakt in der Vorwoche, erzielte eine zweistündige Folge nun 1,27 Millionen Seher. Bei den klassisch Umworbenen sank die ermittelte Quote – von wirklich sehr guten 9,7 Prozent auf immer noch schöne 8,0 Prozent.In die gleiche Richtung entwickelte sich auch die schwule Dating-Show. Ab 22.15 Uhr kam das Kuppelformat noch auf 0,68 Millionen Zuschauer, 0,10 Millionen weniger als sieben Tage zuvor. Bei den 14- bis 49-Jährigen sank die Quote von 7,5 auf noch 6,8 Prozent. Somit lag die Kuppelsendung diesmal in etwa auf Höhe des Senderschnitts. Allzu viel Luft nach unten besteht nun nicht mehr – eine zweite Staffel durch den Streamingdienst TV Now ist übrigens schon bestellt.Ab kurz nach halb zwölf Uhr abends informierten diedann über die aktuelle Lage – 0,50 Millionen Menschen blieben dran. Bei den Umworbenen kam die etwa 25 Minuten lange Sendung auf passable 6,6 Prozent Marktanteil.