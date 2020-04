Netflix startet neue «Denver-Clan»-Staffel noch im Mai

Vermischtes

Zuletzt hatte sich die Bereitstellung der CW-Soap verzögert. Netflix ist exklusiver Fernsehpartner der Serie in weiten Teilen der Welt, so auch in Deutschland.

Der amerikanische Streamingdienst Netflix bereitet den Fans der US-Soap, hierzulande besser als «Denver-Clan» bekannt, eine Freude. In den Vereinigten Staaten wird der Sender The CW im Laufe des Mai die finale Folge der dritten Staffel ausstrahlen, ein genauer Termin steht hierfür noch nicht fest. In Deutschland wird Netflix die komplette dritte Staffel auf einen Schwung ebenfalls im Mai bereitstellen. Der Streamingdienst bestätigte den 23. Mai als den Tag, an dem alle Episoden hierzulande verfügbar sind.Seit einigen Monaten schon warten Fans in Deutschland, wie sich die Geschichte nach dem packenden Seasonfinale nach Staffel zwei weiterentwickelt. Am Ende von Staffel zwei wurde Liam von Fallons Psycho-Bruder Adam angegriffen und landete bewusstlos im Pool.In den Staaten sind die linearen Zuschauerzahlen der Serie derweil weiter gesunken. Vereinzelt kam sie im klassischen Fernsehen nur noch auf etwas mehr als 300.000 Zuschauer. Unklar sind die genauen Abrufe on demand – außerdem verdient The CW viel Geld mit den internationalen Verkäufen, also mit dem umfangreichen Netflix-Deal. Oder stand auch außer Frage, dass es eine vierte Staffel geben wird. The CW hatte diese schon vor Monaten beauftragt.