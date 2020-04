Ein toter DJ vom «Haus des Geldes»-Schöpfer: Netflix legt Serienstart fest

Vermischtes

«White Lines» wird im Mai starten. Alex Pina steht hinter dem neuen Thriller, der auf Ibiza spielt.

Alex Pina ist derzeit einer der gefragtesten Serienmacher unseres Planeten. Von ihm kommt der Mega-Erfolg «Das Haus des Geldes» , von dem sich Netflix bereits zwei weitere Staffeln (bis Season sechs) gesichert hat. Am 15. Mai nun wird Pinas neue Netflix-Serie anlaufen, sie hört auf den Namen. Sie erzählt vom etliche Jahre zurückliegenden Tod eines Star-DJs auf der Party-Insel Ibiza. Die Handlung nimmt Fahrt auf, als seine Leiche auftaucht und seine Schwester den mysteriösen Tod aufklären will. Dazu kehrt diese auf die Insel zurück.Auf der Insel wird sie mit einem Haufen von Lügen und Verschwörungen konfrontiert, die sie nach einiger Zeit nur noch schwer durchblicken kann. Sie entdeckt jedoch auch in ihrem Charakter dunkle Seiten…Schwester Zoe wird von Laura Haddock gespielt, außerdem ist in der Serie unter anderem auch Daniel Mays zu sehen. Dieser spielt einen guten Freund des verstorbenen DJs.