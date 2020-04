Kostja Ullmanns Uber-Dramedy: Ankunft im Mai

TV-News

Die joyn-Dramedy «Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers», bei der auch Claudia Eisinger an Bord ist, erscheint Ende Mai.

Vergangenes Jahr kündigte joynan, eine neue Serienproduktion mit Schauspieler Kostja Ullmann. Nun hat die Dramedy über einen Mann Mitte 30, der noch immer nicht so richtig im Leben angekommen ist und sich damit über Wasser hält, andere Menschen als Uber-Fahrer von A nach B zu bringen, auch endlich einen Veröffentlichungstermin: joyn zeigt die sechsteilige Serie ab dem 28. Mai 2020. Die Dramedy stammt aus der Produktionsschmiede Bon Voyage Films, Produzenten sind Amir Hamz, Christian Springer und Fahri Yardim. Regie führte Julian Pörksen, Manuel Mack zeichnete als Kameramann verantwortlich.In der Serie wird es prominente Gäste wie Fahri Yardim, Edin Hasanovic, Timur Bartels, Susanne Wolff und Pheline Roggan zu sehen geben. Die Serie dreht sich darum, wie die Fahrgäste des Serienhelden Ben ihre bewegenden und skurrilen Geschichten mitbringen und den Fahrer in ihre Chaoswelt katapultieren. Als weiterer Plotpunkt kommt hinzu, dass Ben zum ersten Mal Vater wird und sich in seiner Vorfreude auf keinen Fall damit abfinden möchte, dass Nadja (Claudia Eisinger), die Mutter des Kindes, nichts mehr von ihm wissen will ...Kostja Ullmann kommentiert: "Der besondere Reiz der Serie lag für mich darin, mit den unterschiedlichsten Charakteren auf engstem Raum zu agieren. Durch die vielen Fahrgäste kommen in kürzester Zeit die unterschiedlichsten Probleme auf den Tisch, die Ben irgendwie zu lösen versucht. Und das wird ihm alles andere als leicht gemacht."