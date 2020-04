Flüchtlingsdrama deutlich hinter ZDF-Dauerbrenner

Quotennews

«Aktenzeichen XY» hatte nach den Sondersendungen zu den neuen Bestimmungen der Bundesregierung die meisten Zuschauer und erreichte die beste Reichweite seit knapp zehn Jahren. «Die Getriebenen» profitierte wenig vom gefragten Vorlauf.



Nachdem die Bundesregierung am Vorabend mit neuen Infos zu den Maßnahmen der kommenden Wochen vor die Presse trat, war das Interesse für dasin der Primetime riesengroß. Insgesamt schalteten 6,77 Millionen Menschen ein und sorgten für stattliche 18,9 Prozent Marktanteil. Bei den Jungen war die Sendung mit 17,8 Prozent ebenfalls wahnsinnig gefragt. Als das “normale” Abendprogramm etwas später begann, wanderten die meisten Zuseher allerdings zum ZDF. Dort machtemit 6,37 Millionen Interessierten und 18,6 Prozent mal wieder eine blendende Figur. Dank der hohen TV-Nutzung war damit sogar die höchste Reichweite des Formats seit knapp zehn Jahren drin. Beim jungen Publikum kam die Sendung mit 1,18 Millionen Zuschauern und 11,3 Prozent ebenfalls gut an, allerdings ohne Rekord.Schon das ZDF hatte sich vor gut einem halben Jahr mit der Flüchtlingskrise in einem 90-Minüter beschäftigt. Damals fiel die Resonanz überschaubar aus. Ebenfalls am Mittwochabend waren zur besten Sendezeit nur 1,91 Millionen Zuschauer dabei.ergatterte nur 6,9 Prozent Gesamtmarktanteil und war auch bei den Jungen mit 4,9 Prozent nicht sonderlich beliebt. An diesem Mittwoch versuchte sich Das Erste an dem heiklen Thema und fuhr damit etwas besser. Nach dem wahnsinnig gefragten Lead-In war es aber auch schwer noch schwache Zahlen zu schreiben.versammelte ab 20,45 Uhr 3,98 Millionen Zuschauer und kamen damit auf gute aber nicht überragende 12,5 Prozent.Beim jungen Publikum erreichte das Drama solide 8,7 Prozent mit 0,85 Millionen Interessierten. Im Anschluss kamen dienoch auf gute 8,8 Prozent bei den Jungen und 12,1 Prozent insgesamt.fiel auf ausbaufähige 5,2 und 8,3 Prozent zurück. Die Dokuschloss den Abend gegen Mitternacht mit mageren 3,2 Prozent Gesamtmarktanteil und nur 0,33 Millionen Zuschauern. Im ZDF lief es am späten Abend besser. Dort überzeugten nach den Nachrichten, die 5,45 Millionen Wissbegierige abgeholt hatten und 19,4 Prozent erreicht hatten, einundgute 13,8 und 11,1 Prozent.rundete den Abend mit starken 28,1 Prozent Sehbeteiligung und 2,04 Millionen Zuschauern ab 23.40 Uhr ab.