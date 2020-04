Netflix beschafft sich Zombie-Nachschub aus Korea

International

Beim Video-on-Demand-Dienst bleibt die Begeisterung für Zombie-Geschichten groß: Netflix sichert sich die koreanische Serienproduktion «All Of Us Are Dead».

Die koreanische Zombie-Serie «Kingdom» bekommt auf Netflix einen Mitbewerber aus dem eigenen Land: Wie 'Deadline' vermeldet, sichert sich der Video-on-Demand-Dienst eine zweite Zombie-Serie aus Südkorea, die global als Originaltitel für die Streamingplattform ausgewertet werden soll. Die Serie istund basiert auf dem Web-Comic «Now At Our School».«All Of Us Are Dead» spielt in der Gegenwart und dreht sich um Teenager, die sich zu Beginn einer sehr plötzlichen und ebenso heftigen Zombie-Epidemie in ihrer Schule verbarrikadieren. Ein Starttermin für die neue Serie steht aktuell noch in den Sternen.Über die Zukunft von «Kingdom» gibt es aktuell übrigens keine Neuigkeiten: Im März dieses Jahres wurde die zweite Staffel der in der Vergangenheit spielenden Zombie-Serie bei Netflix veröffentlicht. Seither hat der Video-on-Demand-Dienst weder eine Bestellung für eine dritte Staffel ausgesprochen, noch die Absetzung des Formats bekannt gegeben.