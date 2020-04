Stuttgart-«Tatort»: Carolina Vera steigt aus

TV-News

Das kommt durchaus plötzlich: Carolina Veras letzter «Tatort»-Einsatz läuft schon im Mai.

„ Wir danken Carolina Vera für die über 20 Filme, in denen sie als Staatsanwältin Álvarez im Tatort aus Stuttgart präsent war. ” SWR-Fernsehfilmchefin Barbara Biermann

Seit zwölf Jahren ist sie Teil des-Teams aus Stuttgart, bereits 2000 hatte sie eine Episodenrolle im «Tatort» aus Berlin. Doch nun verlässt sie die erfolgreiche Krimi-Reihe: Carolina Vera verabschiedet sich vom «Tatort». Wie der SWR mitteilt, wird es für das TV-Publikum ein rascher Abschied: Der letzte Stuttgart-Krimi mit Carolina Vera wird bereits am Sonntag, den 24. Mai 2020 ausgestrahlt. Ihr letzter Einsatz als Staatsanwältin trägt den Titel «Tatort – Du allein».In dem Krimi macht ein Heckenschütze Stuttgart unsicher. Das Drehbuch verfasste Wolfgang Stauch, inszeniert wurde der «Tatort» von Friederike Jehn. Neben Richy Müller, Felix Klare und Carolina Vera sind auch Jürgen Hartmann, Isabel Schosnig, Katja Bürkle und Karl Markovics in dem Neunzigminüter zu sehen.SWR-Fernsehfilmchefin Barbara Biermann kommentiert Veras Weggang: "Das Stuttgarter Team zeichnete sich von Anfang an durch eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit zwischen den Kommissaren und der zuständigen, äußerst engagierten Staatsanwältin aus. In ihrer Rolle als Staatsanwältin war Carolina Vera in der Tatort-Landschaft eine einzigartige Erscheinung."