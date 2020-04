VOX findet zusätzlichen Slot für Magazin «Prominent»

TV-News

Die Sendung, die inzwischen nicht mehr werktags um 20 Uhr läuft, wird Teil des neuen Dienstags. Den Sendeplatz kennt das Format schon.

Seit Anfang Februar 2020 ist das Promi-Magazinnicht mehr montags bis freitags bei VOX zu sehen. Den Slot um 20 Uhr haben zusätzliche Sendeminuten von «Das perfekte Dinner» eingenommen. Schon bei der Bekanntgabe dieser Entscheidung hatte der Kölner Privatsender in Aussicht gestellt, dass die Sendung einen zusätzlichen Sendeplatz erhalten wird. Zuletzt nämlich war sie nur noch am späten Sonntagabend, dort aber sehr erfolgreich (im März bis zu 16,7% in der Zielgruppe) beheimatet. Jetzt ist klar: Ab Mai laufen auch wieder Episoden am späten Dienstagabend, also nach «Sing meinen Song» und der begleitenden Künstler-Doku «Die Story».Schon im Sommer 2019 hatte VOX die Sendung dienstags probiert, damals um 22.15 und 22.45 Uhr und damit zwischen 6,1 und 16,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Ab dem 5. Mai kehrt die Sendung nun also auf den Dienstagabend zurück und wird dann immer gegen 23.05 Uhr starten. Nach VOX-Angaben werden die Dienstags-Folgen von Laura Dahm und Amiaz Habtu moderiert.Die zusätzlichen Ausgaben ändern nichts am Sonntagabend – dort bleibt «Prominent» unverändert Bestandteil des VOX-Line-Ups.