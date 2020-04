Von Phoebe Waller-Bridge: Sky zeigt bald die HBO-Comedyserie «Run»

TV-News

«Nurse Jackie»-Mimin Merritt Wever und «Alles eine Frage der Zeit»-Star Domhnall Gleeson brennen Mitte des Monats durch.

Wissenswertes über Phoebe Waller-Bridge Ihre Schwester Isobel Waller-Bridge arbeitet als Filmkomponistin und steuerte die Musik zu «Fleabag» bei

Lag unter Buchmachern als «Doctor Who»-Nachfolgerin von Peter Capaldi ganz vorne (Jodie Whitaker übernahm am Ende)

Absolvierte ein Casting für «Downton Abbey», doch die Macher fanden sie zu witzig

In einer Beziehung mit Filmemacher Martin McDonagh («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»)

Sah nie einen «Star Wars»-Film vor ihrer Rolle in «Solo: A Star Wars Story»

Vicky Jones und Phoebe Waller-Bridge legen nach ihrem Kritiker- und Publikumserfolg «Fleabag» nach: Als Produzenten haben sie die HBO-Comedyserieauf den Weg gebracht, die hierzulande parallel zum US-Start bei Sky auf Sendung geht. Die Serie mit «Nurse Jackie»-Mimin Merritt Wever und «Alles eine Frage der Zeit»-Star Domhnall Gleeson wird ab der Nacht vom 12. auf den 13. April 2020 Woche für Woche bei Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q zum Abruf bereit gestellt.In der siebenteiligen Serie geht es um Ruby (Merritt Wever) und ihre Jugendliebe Billy (Domhnall Gleeson), die einst einen Pakt geschlossen haben: Sollte jemals einer von ihnen aus dem Alltag ausbrechen wollen, schicken sie sich eine SMS mit dem Wort "Run". Antwortet der andere ebenfalls mit "Run", lassen beide alles liegen und stehen und treffen sich in New York in der Central Station. Eines Tages ist es tatsächlich soweit – und dennoch ist alles anders als gedacht …Die «Run»-Folgen haben eine Laufzeit von jeweils 30 Minuten. Neben Autorin Vicky Jones und der namhaften «Fleabag»-Hauptdarstellerin Waller-Bridge agieren auch Jenny Robins, Kate Dennis, Emily Leo und Oliver Roskill als Executive Producer. Zum Cast gehören Rich Summer, Tamara Podemski und Archie Panjabi, Phoebe Waller-Bridge beehrt die Serie in einer Nebenrolle. Kate Dennis und Natalie Bailey haben auf dem Regiestuhl Platz genommen.