Die RTL-Bauern bekommen Begleitung  in Form eines Bauernreporters

TV-News

Ab Ende April wird «Bauer sucht Frau International» von einem «Extra Spezial» begleitet.

RTL verspricht seinem Publikum die Extraportion Bauernunterhaltung: Ende dieses Monats geht es beim Kölner Privatsender nämlich nicht nur mit neuen Folgen von «Bauer such Frau International» los, sondern auch mit einem taufrischen Begleitmagazin. Ab dem 26. April 2020 wird stets sonntags um 22.45 Uhr im Anschluss an das Kuppelformatgezeigt.Dabei handelt es sich um ein Spin-off der erfolgreichen «Extra-Reportagen» von Ralf Herrmann. Nachdem die «Extra»-Rubrik so gut ankam, präsentiert der Bauernreporter ab Ende dieses Monats mit Nazan Eckes eine eigene, einstündige Senderreihe. Ralf Herrmann berichtet in «Extra Spezial» vor Ort über Neues und Ungewöhnliches zu den Bauern und ihren Auserwählten, außerdem zeigt er spannende Geschichten aus den Ländern, in denen das Format Halt macht.Nazan Eckes moderiert aus dem Studio, wo sie laut Senderangaben diverse Talkgäste und Aktionen präsentiert. Schon Ende 2019 lief ein «Extra Spezial» rund um Ralf Herrmann – darin ging es noch um seine emsige Suche nach seiner ersten großen Liebe. Beim Gesamtpublikum wurden damals gute 8,8 Prozent Marktanteil verbucht.