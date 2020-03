Kloeppel und Eckes machen weiteres RTL-Corona-Special

TV-News

Die Sendung soll am Montag der Karwoche zur besten Sendezeit laufen. «Team Wallraff» entfällt.

Der Kölner Privatsender RTL verzichtet in der kommenden Woche auf die eigentlich für Montag, 6. April 2020, geplante Ausgabe von. Stattdessen sollen «RTL Aktuell»-Anchor Peter Kloeppel und «Extra»-Moderatorin Nazan Eckes ein weiteres Special rund um die Coronakrise moderieren. Das zweistündigewird sich mit den Auswirkungen der Pandemie befassen. Gäste sollen zum einen im Studio sein, aber auch von außen zugeschaltet werden und Zuschauerfragen beantworten. Das eigentlich geplante «Team Wallraff» soll nach Senderangaben zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.Klar ist nun auch, wie RTL am Mittwoch, 1. April, das dreistündige-Special bestücken möchte. Eine klassische Geburtstagsfeier soll es nun bekanntlich nicht mehr geben, dafür informiert Moderator Steffen Hallaschka ab 20.15 Uhr rund um das Coronavirus. Unter anderem soll Prof. Hendrik Streeck (Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung in Bonn) anwesend sein, auch Reporter Christof Lang hat seinen Besuch angesagt. Oliver und Amira Pocher, die beide selbst positiv getestet waren, sind ebenfalls Teil der Sendung.RTL-Reporter Lang derweil hat die Corona-Krankheit ebenfalls hinter sich; er hatte sich zuvor im Skiort Ischgl (Österreich) angesteckt. Neben Talks will «stern TV» am Mittwoch auch auf längere Reportagestrecken setzen, heißt es.