Echte Helden, echter Talk: DMAX dringt ins Talkgenre vor

TV-News

Premiere beim Männersender: Im ersten Talkformat von DMAX sprechen echte Kerle. In Zeiten von Corona sitzen sie dabei natürlich nicht wirklich zusammen.

Programmänderung beim Männersender DMAX: Der Kanal wird am Dienstag, 31. März 2020 seine erste Talkshow ins Programm nehmen. Bei «DMAX LIVE» sprechen neue wie bekannte DMAX-Helden über die Dinge, die sie momentan bewegen. Zum Auftakt sind Sidney Hoffmann («Sidneys Welt»), Karl Geiger («Der Geiger – Boss of Big Blocks»), Klaus Borrmann («Cash für Chrom») sowie Helge Thomsen und Jens Seltrecht («Youngtimer Duell») mit dabei. Gerhard Leinauer ist Moderator der Runde. Leinauer moderiert unter anderem für Eurosport die Vierschanzen-Tournee.Da persönlicher Kontakt derzeit zu vermeiden ist, werden die Teilnehmer per Videokonferenz zusammenkommen und sich zu aktuellen Themen austauschen. Das Format wird von Plazamedia («Doppelpass») produziert. Die Live-Sendung startet um 21.15 Uhr.Angereichert werden solle das Gespräch durch Zuschauerfragen. Die DMAX-Fans haben im Vorfeld sowie während der Show die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen via Facebook oder E-Mail einzusenden.