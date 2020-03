Wer springt für Carmen Nebel ein?: «Da kommst du nie drauf»

TV-News

Ihre Live-Show kann im April wegen Corona nicht stattfinden. Außerdem gibt es wegen dem Virus beim ZDF auch noch eine kurzfristige Änderung zu vermelden.

Ende April sollte die ZDF-Moderatorin eigentlich wieder zu ihrer großen Liveshoweinladen. Wegen der Risikolage in Deutschland wird daraus aber nichts mehr. Ein Ersatz für die Primetime-Show musste gefunden werden. Die Wahl fiel schließlich auf. Johannes B. Kerners Show soll den Carmen-Nebel-Ausfall auffangen. Am 25. April wird eine bereits vorproduzierte, neue Ausgabe gezeigt. Ursprünglich sollte die erste neue Folge des Jahres vier Tage später am Mittwoch auf Sendung gehen.Für «Da kommst du nie drauf!» ist es allerdings der erste Auftritt in der Primetime am Wochenende. Zuvor strich die Show zuerst donnerstags und später mittwochs immer solide bis sehr gute Einschaltquoten ein. Zuletzt war die Sendung vor allem bei den jungen zuschauern sehr gefragt und freute sich über 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Besser lief es für die Show seit knapp drei Jahren nicht mehr. Wie es an einem Samstagabend aussehen wird, lässt sich schwer sagen. Zudem liegt die letzte neue Ausgabe der Show schon über ein halbes Jahr zurück.Auch beigibt es eine Programmänderung. Kurzfristig muss eine neue Ausgabefür ein Corona-Spezial weichen.übernimmt ab 20.30 Uhr. Die neue Folge der «großen Clans» wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Um 22:15 Uhr beschäftigt sich auch Harald Lesch in einer Sonderausgabe vonmit der wissenschaftlichen Seite des Virus.