Neue Datingshow: Joyn startet «M.O.M.» im Mai

Die Show will erkunden, welche Rolle das Alter beim Verlieben spielt.

Joyn will, ganz wie TV Now, ebenfalls verstärkt auf das Thema Dating setzen und startet noch im Mai seine erste eigene Kuppelshow:soll ab dem 8. Mai bei Joyn verfügbar sein – immer wöchentlich will man zwei Episoden der Sendung aus dem Hause Constantin Entertainment freischalten. In der Sendung machen sich zwei Männer unterschiedlichen Alters auf die Suche nach ihrer Traumfrau: Ein 57 Jahre alter „Senior“ und ein 28 Jahre alter „Junior“.Beide treffen auf 14 Single-Frauen, die ebenfalls unterschiedlich alt sind: Die jüngste ist 24, die älteste 46. Kann auch eine erfahrene Frau bei dem Junior-Mann punkten? Oder punktet der Senior-Herr auch bei den jungen Frauen? Welche Rolle spielt das Alter ganz allgemein beim Verlieben?„Wir liefern mit «M.O.M» einen wahren Überraschungsmoment für das Genre Dating-Show und bieten eine neue, spannende Farbe auf unserer Plattform“, sagt Joyn-Co-Chefin Katja Hofem.