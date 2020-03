Gut für RTL: Gegen «The Masked Singer» wird ein neuer Millionär gekürt

Vermischtes

Der Kölner Sender zeigt am Dienstag ab 21.15 Uhr eine fast dreistündige «Wer wird Millionär?»-Folge.

Das passt ziemlich gut: Wenn RTL am Dienstagabend, wegen der neuen «Quarantäne-WG» erst ab 21.15 Uhr, eine neue Folge vonzeigt, wird dem Sender sicherlich eine gewisse Aufmerksamkeit zu Teil werden. Denn der Sender hat im Vorfeld schon den Ausgang einer Spielrunde verraten: Es wird am Dienstagabend einen neuen Millionär geben. Gekürt wird dieser somit im Gegenprogramm zum ProSieben-Quotenhit «The Masked Singer» (startet um 20.15 Uhr).Günther Jauch wird in dieser Ausgabe zum insgesamt 88. Mal in der Formatgeschichte die Eine-Million-Frage stellen – und einer der Kandidaten wird diese auch richtig beantworten. Übrigens: Die Episode wurde aufgezeichnet, ehe die Coronakrise vollends ins Rollen kam. Daher ist auch Studiopublikum zu sehen.Wenn im April neue Folgen der Quizshow entstehen, wird auf Publikum verzichtet, weshalb auch neue Joker eingeführt werden müssen.