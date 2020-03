Amazon entwickelt «Stolen Kids of Sarah Lawrence»

US-Fernsehen

Das Online-Versandhaus arbeitet an einer Miniserie, die auf einem New Yorker Magazin basiert.

Schon Apple hatte mit der Adaption der Kurzgeschichten des Epic Magazine mit «Little America» einen qualitativen Erfolg. Jetzt adaptiert das Online-Versandhaus Amazon die Geschichten des New Yorker Magazins „The Stolen Kids of Sarah Lawrence“. Als Regisseurin habe man Reed Morano gewinnen können.Die von Ezra Marcus und James D. Walsh geschriebenen Geschichte des New Yorker Magazins erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe von Studenten am Sarah Lawrence College, die ab 2010 in die Fänge von Larry Ray, einem Ex-Häftling und dem Vater ihres Klassenkameraden gerieten. Im Februar wurde Ray unter anderem wegen Sexhandel, Erpressung, Verschwörung und Zwangsarbeit angeklagt. Die Behörden begannen ihre Ermittlungen erst nach der Veröffentlichung der Geschichte.Das Studio Blumhouse Television erwarb die Rechte schon im vergangenen Jahr. Jason Blum, Marci Wiseman und Jeremy Gold produzieren den Stoff zusammen mit Scoop Wasserstein. Morano unterzeichnete vor zwei Jahren einen Vertrag mit Amazon, sie ist auch für die kommende Amazon-Serie «The Power» verantwortlich. Reed Morano bekam für ihre Arbeit an «The Handmaid’s Tale» auch einen Emmy.