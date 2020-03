Zurück mit zwei Folgen: «Da kommst du nie drauf!»

TV-News

Das Ratespiel mit Johannes B. Kerner wird im Frühjahr wieder auf den Mittwochabend im ZDF wandern.

Das Zweite Deutsche Fernsehen setzt seine Primetime-Raterundeim Frühjahr fort. Geplant sind zunächst zwei frische Ausgaben, die wieder mittwochs zur Primetime laufen und 90 Minuten lang sind. Gesendet werden sollen sie am 29. April und am 13. Mai. Johannes B. Kerner moderiert.Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Wie immer sind viele Promis, Comedians und Schauspieler mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.2019 liefen mittwochs sechs Folgen, die zwischen 3,13 und 3,68 Millionen Fans erreichten. Die Quoten lagen meist in der Nähe des Senderschnitts, zwischen 11,1 und 13,3 Prozent (ab drei Jahren). Zudem wurden 2019 auch 45 Minuten lange Samstagausgaben um 19.25 Uhr getestet, die mit in der Spitze 2,39 Millionen Zusehern aber deutlich schwächer abschnitten.