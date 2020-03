Sat.1 informiert «Big Brother»-Bewohner am Dienstag über Corona

TV-News

Der Privatsender nimmt eine zusätzliche Liveshow ins Programm. Wichtig für die Teilnehmer: Sie bekommen auch Botschaften ihrer Angehörigen.

Ganz Deutschland spricht über die schnelle Ausbreitung des Coronavirus; nur der Großteil der-Bewohner weiß noch nichts davon – zumindest nichts über das mittlerweile erreichte Ausmaß der Krankheit. Als die Staffel am 10. Februar begann, war das Coronavirus noch nicht wirklich in Europa präsent. Die nachgerückten Kandidaten, vier an der Zahl, dürfen bisher nicht darüber sprechen. Am Dienstag will Sat.1 das ändern. Dann werden die Kandidaten von Moderator Jochen Schropp und Arzt Andreas Kaniewski (der sich allgemein um die Bewohner kümmert) über den aktuellen Stand der Dinge in Kenntnis gesetzt.An Kaniewski können die Bewohner Fragen stellen. Zudem – sicher ganz wichtig für die abgeschotteten Kandidaten: Sie bekommen Grußbotschaften von ihren Angehörigen und werden somit (hoffentlich) erfahren, dass deren Familien bei bester Gesundheit sind.Die rund einstündige Sondersendung von «Big Brother» läuft am Dienstag auf dem Slot der normalen Tageszusammenfassung, also um 19 Uhr.