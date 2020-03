Liebe, Seele, Trailerschau

Trailerschau

Dakota Johnson, Ice Cube, Emily Blunt, Dwayne Johnson, Kristin Scott Thomas und mehr: Diese Stars wollen euch in Zukunft zurück ins Kino locken.

Grace Davis (Tracee Ellis Ross) ist der Superstar einer ganzen Generation, eine der letzten großen Pop-Diven, deren außerordentliches Talent lediglich von ihrem ausgeprägten Ego übertroffen wird. Ihre Launen bekommt vor allem Maggie (Dakota Johnson) zu spüren, Graces völlig überarbeitete Assistentin, die nicht nur für die täglichen Belange und Bedürfnisse von Grace, sondern auch für deren gute Stimmung zuständig ist. Nichtsdestotrotz hält die junge Frau überzeugt an ihrem Traum fest, sich einen Namen als Musikproduzentin zu machen. Als Grace von ihrem Manager (Ice Cube) vor eine Wahl gestellt wird, die ihrer beispiellosen Karriere eine überraschende Wendung verleihen würde, entwickelt Maggie einen mutigen Plan, der ihr Leben für immer verändern wird.Dwayne Johnson und Emily Blunt begeben sich auf ein übernatürliches Abenteuer – frei nach einer Disney-Themenparkattraktion.Kate Taylor (Kristin Scott Thomas) ist eine scheinbar perfekte britische Offiziersgattin. Die Ungewissheit, die sie während des Auslandseinsatzes ihres Mannes empfindet, überspielt sie in der Öffentlichkeit mit einem strahlenden Lächeln. Eine Freizeitgruppe soll sie und die anderen Ehefrauen der Militärbasis auf andere Gedanken bringen, doch Teetrinken und Stricken sind so gar nicht nach Kates Geschmack. Warum nicht lieber einen Chor gründen? Die rebellische Lisa (Sharon Horgan), bisher tonangebend in der Gruppe, kann mit Kates Art und den amateurhaften Gesangsversuchen nicht viel anfangen. Mit der Zeit lässt sich aber auch Lisa von der Lebensfreude der Frauen anstecken – und so rauft sich das ungleiche Frauenduo zusammen und leitet den Chor gemeinsam. Und schon bald hat die bunte Truppe eine erste Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen…Veronica Henley (Janelle Monáe) durchlebt einen wahr gewordenen Albtraum: Die Bestseller-Autorin ist in einer verstörenden Parallelwelt gefangen, die sie alles in Frage stellen lässt: ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Kann sie einen Ausweg finden, bevor alles zu spät ist?Minas Leben wird komplett auf den Kopf gestellt als Helena, die neue Verlobte ihres Vaters, und deren Tochter Jenny bei ihnen einziehen. Ihre neue Stiefschwester Jenny entpuppt sich als unausstehlich und bald ist Mina mit ihrer Geduld am Ende. Jenny muss verschwinden! Eines Nachts entdeckt Mina im Schlaf die Kulissen hinter ihren Träumen, in der Traumzauberer die Träume der Menschen auf Theaterbühnen zum Leben erwecken. Schnell findet sie heraus, wie sie Jennys Träume manipulieren kann. Was sie aber nicht weiß: Das Eingreifen in die Träume der Menschen hat schreckliche Folgen! Als Mina irgendwann zu weit geht, bleibt Jenny in ihrem Traum gefangen und kann nicht mehr aufwachen. Mina muss ein letztes Mal in die Traumwelt zurück, um sich den Träumen zu stellen und Jenny zu retten.Pixar erkundet die Frage: Was macht unsere Seele aus?