Warner Bros. stoppt «Riverdale»-Produktion

US-Fernsehen

Das Produktionsstudio unterbrach die Dreharbeiten der Serie, da sich ein Crewmitglied mit COVID-19 ansteckte.

Die Produktion der The CW-Serie «Riverdale» wurde von Warner Bros. unterbrochen, nachdem sich ein Mitglied der Produktion mit jemanden in Kontakt kam, der kürzlich positiv auf das neuartige Coronavirus, auch bekannt als COVID-19, getestet wurde. Das Studio äußerte sich nicht, ob diese Person Teil der Besetzung oder der Crew ist.„Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass ein Teammitglied aus «Riverdale», das in Vancouver produziert wird, kürzlich mit einer Person in Kontakt war, die positiv auf COVID-19 getestet wurde. Das Teammitglied wird derzeit medizinisch untersucht“, teilte Warner Bros. mit. „Wir arbeiten eng mit den zuständigen Behörden und Gesundheitsämtern in Vancouver zusammen, um alle Personen zu identifizieren und zu kontaktieren, die möglicherweise in direkten Kontakt mit unserem Teammitglied gekommen sind.“«Riverdale» ist nicht die einzige US-Fernsehserie, die vom Corona-Virus betroffen ist. Auch die Produktion der FOX-Serie «NeXt» hatte eine infizierte Person mehrere Tage lang am Set.