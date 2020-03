Corona hat Vorfahrt: «Der Bachelor» muss warten

TV-News

Die große «Der Bachelor»-Jubiläumsshow verschiebt sich kurzfristig für eine RTL-Sondersendung über Corona.

Eigentlich sollte am heutigen Mittwochabend mit Beginn der Primetime bei RTL ein Fest steigen: Die Kuppelsendungplante ab 20.15 Uhr ihre große Jubiläumssendung anlässlich ihrer zehn Staffeln umfassenden Geschichte bei RTL ein. Doch Fans des Formats voller Knutschereien, Tränen und Rosen müssen sich aus aktuellem Anlass ein wenig gedulden: RTL schiebt vor das «Der Bachelor»-Jubiläum eine Sondersendung über die aktuelle Lage in Sachen Corona.beginnt um 20.15 Uhr und wird das TV-Publikum eine Viertelstunde lang informieren.Anlass ist, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmals bezüglich der Corona-Lage an die Bevölkerung gewendet hat. Vor diese Hintergrund widmet sich Moderatorin Charlotte Maihoff in Gesprächen mit Experten unter anderem den Fragen, was die aktuellen Entwicklungen für die Menschen hierzulande bedeuten und jeder Einzelne tun kann. Der Rest des RTL-Programms verschiebt sich heute Abend daher um 15 Minuten.Weitere Informationen gibt es heute Abend bei n-tv . Der Informationssender aus der Mediengruppe RTL zeigt ab 22.10 Uhr die vom US-Sender ABC produzierte Doku. Die Doku skizziert die aktuellen Entwicklungen und zeigt, wie eine Reihe verschiedener Ereignisse dazu führten, dass Corona zu so etwas wie einer globalen Pandemie wurde. Unter anderem gibt es Aufnahmen aus den chinesischen Quarantäne-Städten sowie aus Sicherheitslaboren zu sehen, in denen Wissenschaftler unermüdlich gegen den Erreger kämpfen. Darüber hinaus kommen betroffene Einwohner, Ärzte und Journalisten zu Wort.