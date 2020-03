Nun ganz offiziell: «The Walking Dead: World Beyond» eilt nach Deutschland

TV-News

Es war eh ein offenes Geheimnis: Der neue «The Walking Dead»-Ableger ist in Deutschland nur einen Tag nach seiner US-Premiere zu sehen.

An erfolgreichen und bewährten Methoden soll man nicht rütteln: «The Walking Dead»-Fans sind es längst gewohnt, dass die Untoten stets denkbar kurz nach der US-Premiere auch in Deutschland zu sehen sind. Und Amazon Prime macht aktuell mit «Star Trek: Picard» vor, dass man willens und fähig ist, begehrte US-Serien stets einen Tag nach ihrer Weltpremiere hierzulande zur Verfügung zu stellen. Da stelltkeine Ausnahme dar: Das Spin-Off, das beim US-Sender AMC ab dem 12. April 2020 zu sehen sein wird, ist in Deutschland ab dem 13. April 2020 bei Amazon Prime verfügbar. Das hat der Streamingdienst nun offiziell bekannt gemacht. Selbiges gilt auch für Österreich.Die Episoden von «The Walking Dead: World Beyond» werden im wöchentlichen Takt veröffentlicht. Das Format erzählt die Geschichte der ersten Generation nach der Apokalypse: Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten …Erdacht wurde «The Walking Dead: World Beyond» von Scott M. Gimple und Matt Negrete. Zum Cast gehören Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella. Als Gaststars sind Natalie Gold, Al Calderon, Scott Adsit und Ted Sutherland mit von der Partie. Die erste Staffel soll aus zehn Episoden bestehen, eine zweite Runde soll später in diesem Jahr produziert und 2021 gesendet werden.