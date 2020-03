Liveshowphase bei «DSDS» überrascht mit neuen Regeln

TV-News

Die Top-7-Kandidaten treten in insgesamt vier Liveshows auf die große Bühne. Dann bekommen sie es unter der Moderation von Alexander Klaws mit neuen Regeln zu tun.

Wenn beiam Samstag, den 14. März 2020, die Live-Phase der aktuellen Staffel beginnt, erwartet die Top-7-Kandidaten nicht nur ein neuer Moderator. Denn zusätzlich dazu, dass «DSDS»-Gewinner und RTL-Jesus Alexander Klaws wie schon vor einiger Zeit kommuniziert erstmals die Moderation der Castingshow übernimmt, setzt die Sendung dann auch auf neue Regeln und neue Herausforderungen für sein Teilnehmerfeld.Ab der ersten Show können die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting wählen, welche Sängerinnen und Sänger eine Runde weiter sind. Doch erstmals hat auch die Jury eine Stimme: Jedes Jury-Mitglied hat eine neugestaltete goldene CD auf dem Pult, die sichtbar 5% Stimmanteil symbolisiert, und die es seiner Favoritin oder seinem Favoriten überreichen kann. Die verteilten Jurorenprozente werden am Ende der Folge dem Votingergebnis des TV-Publikums hinzugerechnet.Diese Regel gilt allerdings nur in den ersten drei Liveshows. Im Finale entscheiden weiterhin nur die Fans vorm Fernseher. Zudem gilt es pro Liveshow, eine besondere Herausforderung zu bewältigen. In der ersten Liveshow müssen die Popstar-Hoffnungen zusätzlich zu ihren Solo-Performances ihren eigenen Style kreieren.