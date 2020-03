Erleichterter Gerätewechsel: Sky Ticket will komfortabler werden

Vermischtes

Die potentielle Anzahl an gleichzeitig bei Sky Ticket angemeldeten Geräten pro Account wird erhöht.

Bislang waren die Möglichkeiten, den Streamingdienst Sky Ticket auf mehreren Geräten zu nutzen, eng abgesteckt: Die Zahl war auf vier angemeldete Geräte und einen Gerätewechsel pro Monat begrenzt. Das ändert sich nunmehr: Der Streamingservice von Sky bietet ab sofort die Möglichkeit, einen Account auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig anzumelden und zusätzlich pro Monat bis zu fünf Gerätewechsel vorzunehmen. Das Pay-TV-Unternehmen Sky Deutschland hofft, somit einen größeren Kundenkomfort zu bieten.Die Geräteliste eines Sky-Ticket-Accounts lässt sich im Web und in der Sky Ticket App unter "Mein Account" verwalten. Sky Ticket ist über Windows-Rechner und Mac, iOS und Android-Geräte, PlayStation 4, Xbox One, Apple TV, LG und Samsung Smart TVs, Google Chromecast, oder über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Sky Ticket wurde im August 2016 als Nachfolger von Sky Online eingeführt und ist der Versuch des Pay-TV-Anbieters, Fernsehende abzuholen, die keine Vertragsbindung haben wollen. Es ist monatlich kündbar und wird in verschiedenen Themenpaketen angeboten: Entertainment (mit Serien-Inhalten), Cinema und Sport.