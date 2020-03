«The Innocence Files»: Start schon im April

US-Fernsehen

Die neun-teilige erste Staffel der Doku-Reihe erscheint schon Mitte April.

Das Unternehmen Netflix hat eine Dokumentationsreihe mit dem Titel «The Innocence Filmes» in Auftrag gegeben. Die neun, einstündigen Episoden beschreiben die persönlichen Geschichten hinter acht Fällen falscher Verurteilung, die das Innocence Project und Organisationen innerhalb des Innocence Network hervorheben und umstürzen wollen. Jede Folge ist in drei Teile gegliedert: Beweise, Zeuge und Anklage.In der ersten Staffel, die bereits am 15. April veröffentlicht wird, stehen Chester Hollman III, Kenneth Wyniemko, Alfred Dewayne Brown, Thomas Haynesworth, Franky Carrillo, Levon Brooks, Kennedy Brewer und Keith Harward im Mittelpunkt. Die Dokumentarfilmer Liz Garbus, Alex Gibney, Roger Ross Williams, Jed Rothstein, Andy Grieve und Sarah Dowland sind die Autoren der Filme.„Wir sind begeistert, Teil der bahnbrechenden Netflix-Reihe «The Innocence Filmes» zu sein, so Peter Neufefld und Barry Scheck, Mitbegründer des Innocence Project und Special Counsel des Innocence Project. „Das ist wirklich wichtiges Fernsehen. Jede Episode zeigt Schritt für Schritt, wie das amerikanische Strafrechtsystem Fehler macht. In diesen Geschichten werden Menschen gezeigt, deren Freiheit gestohlen wurde, weil die Regierung sich auf minderwertige Wissenschaften verlassen hat, sowie diskreditierte und suggestive Verfahren zur Identifizierung von Augenzeugen und Staatsanwälte, die sich auf Fehlverhalten einlassen, um zu jeden Preis gewinnen zu können.“