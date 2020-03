«Die Reimanns»: Neue Folgen mit den Auswanderern Konny und Manu

TV-News

RTLZWEI zeigt demnächst eine neue Staffel über die wohl bekanntesten Auswanderer Deutschlands.

Vier neue Folgen erhält die Doku-Soapab dem 23. März 2020. Die Staffel ist immer montags ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Bereits im Jahr 2004 wanderte das Paar Konny und Manu Reimann von Deutschland nach Texas aus, um ihren persönlichen American Dream zu leben. Inzwischen leben sie auf Hawaii, um genau zu sein auf der Insel O’ahu.Nach dem Neuseelandurlaub stand für das Paar eine radikale Diät auf dem Programm und in drei Monaten schafften es die beiden etwa 15 Kilo abzunehmen. Nach der Ernährungsumstellung fühlen sich Konny und Manu viel wohler. Sie haben sich eigene Hühner zugelegt, die sie mit frischen Eiern versorgen und bauen nun auch im eigenen Garten Obst an. So lassen sich die beiden jetzt heimische Ananas, Bananen, Passionsfrüchte, Kokosnüsse und Kräuter schmecken.Bei ihrer Tochter Janina steht ein Umzug an, denn für die kleine Familie soll es von Austin nach Portland gehen. Darüber freuen sich Konny und Manu besonders, denn sie wohnen nun deutlich näher beisammen und können den kleinen Enkelsohn Charlie häufiger besuchen. Allerdings hat bis jetzt nur Janinas Mann Coleman das neue Zuhause gesehen und es bleibt spannend, ob sich auch der Rest der Familie dafür begeistern wird. Während Manu also ihrer Tochter beim Umzug hilft, ist Konny mit dem Bau des Pools beschäftigt, den er seiner Frau nach einer verlorenen Wette noch schuldet. Doch dazu muss der Heimwerker erstmal einen Bagger auftreiben.