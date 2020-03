«Die Läusemutter» auch bei sixx keine Erfolgsgeschichte

Quotennews

Am Spätabend wurde es für den Nischensender sogar noch bitterer, als die Marktanteile gen Null gingen.

Die neuen Serienundgingen für Sat.1 aus Quotensicht klar in die Hose. Für die Freitags-Primetime waren die beiden Serien einfach nicht stark genug. Deshalb musste umstrukturiert werden, nun sollen es beliebte deutsche Komödien in Sat.1 richten, während «Think Big!» nach hinten geschoben wurde und «Die Läusemutter» gar nicht mehr im Programm ist. Die restlichen Folgen durfte nun sixx in deutscher Erstausstrahlung im linearen TV zeigen. Allerdings ist die Serie auch in der Nische kein Erfolg. Auch an diesem Dienstag blieb «Die Läusemutter» mit zweimal 0,6 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum blass. Nur 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige interessierten sich für die Sitcom.Zuvor hatte bereits «Think Big!» in der Zweitverwertung keinen Erfolg. Nachdem die Serie mit ausbaufähigen 0,8 Prozent gestartet war, rutschte sie ab 20.45 Uhr auf 0,5 Prozent ab. Besonders bitter wurde es für sixx allerdings erst am späten Abend. Denn Sehbeteiligung und Reichweite fielen nach einem gutenmit 1,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil in den Keller.begeisterte ab 23.25 Uhr nur noch 0,03 Millionen Zuschauer, insgesamt.In der klassischen Zielgruppe fiel die Reichweite unter 10.000 zurück. So blieben magere 0,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen über. Gegen Mitternacht fiel dann auch die Sehbeteiligung auf unter 0,1 Prozent in den nicht mehr messbaren Bereich. Beim Gesamtpublikum blieben der US-Serie mickrige 0,01 Millionen Zuschauer und 0,1 Prozent des Marktes. sixx hat schon einmal bessere Abende gesehen.