Nachholspiel: Nitro übernimmt Eintracht-Partie

TV-News

Das Spiel wird am Freitag nachgeholt. Auch für die Highlights der Spiele von Wolfsburg und Leverkusen am Donnerstag gibt es nun eine Lösung.

Wegen einer Sturmwarnung in Salzburg findet das für 21 Uhr am Donnerstagabend geplante UEFA Europa League Spiel zwischen Salzburg und Frankfurt nicht statt. RTL , das eigentlich übertragen wollte, zeigt nun Erstausstrahlungen seiner Donnerstags-Serien, also von «Der Lehrer», «Sekretärinnen» und «Schwester, Schwester». Die Serien starten um 20.30 Uhr. Das ausgefallene Fußballspiel zwischen Salzburg und der Eintracht wird nun schon am Freitag dieser Woche nachgeholt, der geplante Anpfiff ist um 18 Uhr.Die Mediengruppe RTL hat nun entschieden, dass die Übertragungsrechte in diesem Fall an RTL-Schwestersender Nitro gehen (Übertragungsstart: 17.30 Uhr). Nitro wird die Partie, in die Frankfurt nach dem 4:1-Hinspielerfolg als deutlicher Favorit geht, live übertragen. Eine Ausstrahlung bei RTL wäre ungleich umständlicher gewesen, da sie Verschiebungen bei Serien wie «GZSZ» und einen Ausfall des Regionalfensters um 18 Uhr zur Folge gehabt hätte. Nitro derweil dürfte sich freuen, wieder etwas von der Europa League abzubekommen.Eine Lösung gibt es nun auch für die Highlights der Donnerstags-Spiele, die live bei DAZN im Pay-TV laufen und für die Highlights im Nachlauf der Eintracht-Übertragung gewesen wären. Konkret geht es um die Partien von Leverkusen und Wolfsburg. RTL wird bekanntlich Serien zeigen, deshalb springt hier Nachrichtensender n-tv ein. Der News-Kanal startet die Highlights um 23.15 Uhr.