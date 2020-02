Vier Jahre nach dem #Verafake: «Schwiegertochter gesucht» will seriöser werden

TV-News

Adieu, ambitionierte Alliterationen! Hereinspaziert, herzlicher präsentierte Partnersuche!

«Schwiegertochter gesucht» will seriös werden. Eure Meinung?

Schade, ich mochte die Trash-Version 99% Moralisch gute Idee, Quoten werden aber sinken 99% Super, so muss das! 99% Leeres Gelaber, das bleibt sicher Trash! 99% Stimmen: 112

Schon seit jeher spaltetdie Gemüter: Woran sich manche köstlich amüsieren, sorgt bei anderen Fernsehenden für heftigstes Kopfschütteln, Fremdscham und zum Teil auch zu Wut, da sie den Umgang des Formats mit den Kandidatinnen und Kandidaten für bedenklich halten. Im Frühling 2016 wurde die in einem ironisch-flippigen Tonfall gehaltene RTL-Kuppelshow letztlich sogar zur Zielscheibe der «Neo Magazin Royale»-Redaktion, die einen Fake-Kandidaten in die Sendung einschleuste, um zu enthüllen, wie das Team hinter «Schwiegertochter gesucht» mit den nach Liebe suchenden Junggesellen umgeht. Von der Crew rund um Jan Böhmermann wurden unter anderem unsorgfältige Vorbereitungen der Redaktion und bewusste Verfälschungen in der Darstellung des Kandidaten auf Kamera festgehalten.Abseits von ein paar Antworten gegenüber der Presse blieben damals die Reaktionen seitens RTL allerdings eher verhalten, und «Schwiegertochter gesucht» wurde nicht nennenswert umgekrempelt. Allerdings setzte das Format 2018 aus und fuhr im Frühjahr 2019 schwächelnde Quoten ein. Das war offenbar dann doch Warnung genug, so dass RTL jetzt sehr wohl reagiert: Wie 'Wunschliste' in Erfahrung gebracht hat, erfindet der Kölner Sender «Schwiegertochter gesucht» neu.RTL-Ko-Unterhaltungschef Kai Sturm sagte dem Portal, dass man die Sendung nun neu anginge. So sei die Produktion "erwachsener" geworden. "Wir gehen die Partnersuche absolut ernsthaft an", beteuert Sturm. Weder werde es weiterhin die humorigen Alliterationen geben, noch präsentiere man in der neuen Staffel ausschließlich schwer zu vermittelnde, kauzige Charaktere. "In der neuen Staffel ist zum Beispiel auch ein Kandidat dabei, der super aussieht und ein toller Typ ist", schwört Sturm gegenüber 'Wunschliste'. Wie reif und seriös «Schwiegertochter gesucht» nun wirklich geworden ist, wird sich dann übrigens in der Primetime zeigen und nicht mehr am Vorabend. Wann es aber so weit ist, ist noch unklar: "Die ganze Staffel wurde bereits fertig produziert und jetzt suchen wir nach einem geeigneten Sendeplatz", so Sturm im Gespräch mit 'Wunschliste'.