DAZN verlängert MotoGP-Rechte

TV-News

Die Rennserie auf zwei Rädern geht somit in ihre zweite Saison beim Sport-Streamingdienst.

Die Rennserie MotoGP bleibt auch 2020 bei DAZN. Der Sport-Streamingdienst gab am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt, die Rechte um ein Jahr verlängert zu haben. 2019 wurde besagte Rechte erstmals erworben. Haupt-TV-Partner in Deutschland, ausgestattet mit umfangreichen Free-TV-Rechten bleibt Servus TV. Das Pay-TV-Paket erwarb nun wieder DAZN. DAZN ist bereits in Italien und Spanien Partner der MotoGP.Die neue Moto-GP-Saison startet am zweiten März-Wochenende in Katar, umfasst 20 Rennwochenenden und geht Mitte November mit Rennen in Spanien zu Ende. DAZN wird alle Trainings, die Qualifikationen und Rennen live übertragen. Wie schon 2019 werden Qualifyings und Rennen auf deutsch kommentiert, die Trainings laufen im Originalton.Die Entscheidung, die Rennserie zu verlängern, war eine kurzfristige. Noch kurz vor Weihnachten erklärte DAZNs Content-Chef Michael Bracher gegenüber Quotenmeter.de: "Wir sind zufrieden, sehen aber auch Potential, das wir natürlich versuchen auszuschöpfen. Inwieweit die kommende MotoGP-Saison auch wieder auf DAZN zu sehen sein wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen. Wir hatten die Rechte erst einmal nur für die vergangene Saison erworben."