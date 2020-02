Neue Folgen der Impro-Comedyshow «Mord mit Ansage»

TV-News

Die improvisierte Krimi-Show mit Spielleiter Bill Mockridge erhält neue Episoden, die ab März bei Sat.1 zu sehen sind.

Ab Freitag, den 13. März um 22.20 Uhr werden neue Folgen der Improvisation-Comedyshowbei Sat.1 gezeigt. Somit kehrt ein recht erfolgreiches Format des Sat.1-Fun-Freitags zurück. Die Sendung schließt sich an die neue Musik-Battle-Show «United Voices» mit Jochen Schropp und Sarah Lombardi an.In den Folgen bekommen verschiedene Comedians Anweisungen vom Regisseur und Erzähler Bill Mockridge aufs Ohr und müssen gleichzeitig einen skurrilen Mordfall lösen. Es gibt kein Drehbuch, so dass sich die Teilnehmer nur auf ihr Improvisationstalent verlassen müssen. Die Beteiligten erhalten im Voraus lediglich einen knappen Umriss der Handlung und müssen den gesamten Ablauf komödiantisch improvisieren. Außerdem weiß keiner, wer der Mörder ist und zunächst ist auch niemandem klar, welche Rolle er in dem Fall einnimmt.Handlungsort der ersten neuen Episode ist eine Apotheke, die schon seit vielen Genrationen im Familienbesitz von Hans Werner Olm ist. Dieser hat eine Pille entwickelt, die dafür sorgt, dass sogar auf einer Glatze wieder neue Haare wachsen. Sein esoterisch angehauchter Sohn Sascha Korf steht dieser Erfindung mit großer Abneigung entgegen. Allerdings steht das 100-jährige Betriebsjubiläum an, weswegen alle sich zusammenreißen wollen. Weitere Rollen spielen Lisa Feller, Konrad Stöckel, Sky du Mont und ChrisTine Urspruch. Sat.1 kündigte zudem an, ab Ende März auch die vierte Staffel der Impro-Comedy-Show mit acht weiteren Episoden aufzuzeichnen.