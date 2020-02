Nickelodeon stellt Programmhighlights für 2020/21 vor

US-Fernsehen

Mehr «Paw Patrol» und «Bubble Guppies», ein Spin-Off zu «Henry Danger» sowie ein Prequel zu «SpongeBob Schwammkopf».

Der US-amerikanische Kindersender Nickelodeon hat Einblicke in sein Programm für 2020/21 gewährt und setzt dabei weiterhin auf Sendungen, die sich bereits bewährt haben. Zusätzlich dazu gibt es einige Neuheiten sowie Neuauflagen. Weiterhin ein wichtiger Publikumsmagnet bleibt die beliebte Zeichentrickserie. Ab Juli soll auch das Prequelstarten, das von den Abenteuern des zehnjährigen Schwamms in einem Ferienlager berichtet. Allerdings wird dies keine klassische Zeichentrickserie wie das Original sein, sondern eine CGI-animierte Serie. Es wirken jedoch alle amerikanischen Synchronsprecher von «SpongeBob Schwammkopf» weiterhin mit und auch andere Spin-Offs sind nicht ausgeschlossen. Davor hat jedoch zunächst der neue SpongeBob-Film «Sponge on the Run» am 22. Mai 2020 seine Premiere in den Kinos.Mit der Realserieist außerdem eine ganz neue Produktion geplant. Die vorerst zehn Folgen der Science-Fiction-Serie in Koproduktion mit Imagine Kids & Family sollen im Sommer auf Sendung gehen. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Kindern, die versehentlich ins Weltall geschickt wird und so ein großes Abenteuer erlebt. Auch die Comicreihevon Lincoln Peirce wird als Animationsserie adaptiert. Die vorerst 26 Folgen erzählen vom Sechstklässler Big Nate und dessen Abenteuer mit seinen Freunden, die selten gut enden.Ein Spin-Off erhält die Jugend-Sitcommit, in der Cooper Barnes als Ray / Captain Man und Michael D. Cohen als Schwoz neben vielen neuen Charakteren auftreten werden. Starttermin ist bereits der 28. März. Zudem können sich Fans auf ein Weihnachtsspecial in Spielfilmlänge vonfreuen.Verlängerungen für(Staffel 8),(Staffel 6),(Staffel 2) und die Competition-Show(Staffel 2) wurden zugesichert. Das «Grusel, Grauen, Gänsehaut»-Remakeaus dem vergangenen Jahr geht ebenfalls in Staffel zwei und die Vorschulserieerhält bereits die dritte Staffel. Das Neuauflage des beliebten Kinder-Sketchformatsaus den 90er Jahren wurde nun ebenso um zehn neue Episoden verlängert.Es gibt jedoch keine Neuigkeiten zur 2018 angekündigten Neuauflage von. Der Zeichentrickklassiker sollte 26 neue Episoden und eine Realverfilmung mit CGI-animierten Charakteren erhalten. Lange war nichts mehr von diesem Projekt zu hören und nun nahm Paramount Pictures den geplanten Film aus der Liste der angekündigten Veröffentlichungen für 2021.