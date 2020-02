Sky Deutschland zeigt Doku «Hillary» zwei Tage nach US-Premiere

TV-News

Alle Augen auf den 8. März: Die vierteilige Doku soll im Rahmen einer Sonderprogrammierung zum Weltfrauentag auf Sky Atlantic HD zu sehen sein. In Amerika ist die Sendung eine Hulu-Produktion.

Sky-Sonderprogrammierung zum Weltfrauentag - weitere gezeigte Formate «A Vigilante»

«Auf Treu und Glauben»

«Bandida»

«Book Club»

«Dancing Queens»

«Eat, Pray, Love»

«Gentleman Jack»

«Königin der Wüste

«Madam Secretary»

«Marilyn Monroe: Ihr Leben»

«Manhattan Queen»

«Million Dollar Baby»

«Seite an Seite»

«Widows»

«Zauberhafte Schwestern»

Nur zwei Tage nach der US-Premiere wird Sky Deutschland die in den Staaten heiß erwartete Dokumentarreiheausstrahlen – am 8. März ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD . Die Ausstrahlung erfolgt im Rahmen einer Sonderprogrammierung zum Weltfrauentag, teilte Sky am Donnerstag mit.In dem Format präsentiert die Präsidentschaftsanwärterin Hillary Clinton des Jahres 2016 in vier aufschlussreichen Episoden nicht nur bisher unveröffentlichte Ausschnitte aus ihrem Wahlkampf, sondern gewährt auch private Einblicke in ihr Leben mit Bill Clinton. In zahlreichen Interviews spricht die ehemalige First Lady, Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin über ihren politischen Werdegang, aber auch über den schmerzhaftesten Moment ihrer Ehe. Regisseurin Nanette Burstein zeigt in vier einstündigen Episoden den Aufstieg Hillary Clintons von der Jurastudentin in Yale zur First Lady, Außenministerin und schließlich als unterlegene Präsidentschaftskandidatin in einer ganz nahen und intimen Erzählweise. Die vier Episoden entstanden nach Sichtung von rund 1700 Stunden Filmmaterial.«Hillary» ist übrigens keine HBO-Produktion, sondern debütiert in den Staaten am 6. März beim Streamingdienst Hulu, der mehrheitlich zu Disney gehört, an dem aber auch noch Comcast beteiligt ist. Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: „Ich freue mich, dass wir die viel beachtete Sensations-Dokumentation «Hillary» nur kurz nach U.S.-Start auch unseren Sky-Kunden exklusiv präsentieren können. Die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton ist eine weltweit beachtete Politikerin, die in ihrer Dokumentation alle Höhen und Tiefen ihres Werdeganges beleuchtet – absolut sehenswert!“ Sky stellt die Episoden natürlich auch flexibel on Demand zur Verfügung.