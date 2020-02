Parcours für die Kleinen: «Ninja Warrior Germany» bekommt Kids-Variante

TV-News

Auf der Suche nach TeamGriffkraftJr.: RTL sucht nach Kids, die an einem «Ninja Warrior Germany»-Ableger teilnehmen wollen.

Dieses Jahr gehtnicht nur in die mittlerweile fünfte Staffel, es geht auch ein neuer Ableger der Action-Gameshow über den Äther. «Ninja Warrior Germany» wird nämlich denselben Weg gehen, wie zuvor unter anderem schon «The Voice of Germany»: Wie RTL bekannt gibt, startet dieses Jahr ein Kids-Ableger des Erfolgsformats. Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten hat schon begonnen. Gesucht werden dafür sportliche Kinder im Alter von 10 bis einschließlich 13 Jahren (Stichtag diesbezüglich ist der 5. Juni 2020), die sich dem Parcours stellen wollen. Notwendig ist selbstredend die Einwilligung seitens Erziehungsberechtigter.Derweil ist noch immer unklar, ob RTL auch den Ableger «Team Ninja Warrior» fortsetzt. Die im Sommer ausgestrahlte Variante der beliebten Show fuhr zumeist nur sehr durchschnittliche Zielgruppen-Marktanteile ein.Deutschland ist nicht der erste Markt, der «Ninja Warrior» um einen Junior-Ableger erweitert. Auch in den USA wurde schon eine Kinder-Version der Parcours-Show über den Äther geschickt. Die fünfte Staffel der regulären «Ninja Warrior Germany»-Variante wird übrigens diesen Frühling und Frühsommer, voraussichtlich ab Mai, produziert.