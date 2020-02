Einen Tick schwächer als in Staffel eins: Neue Welpen laufen für RTL dennoch passabel

Quotennews

Die Sendung mit Martin Rütter trat unter anderem gegen die gefragten Programme von Sat.1 und VOX an.

Gleich acht neue Folgen und viele neue Welpen hat RTL in diesem Spätwinter/Frühjahr für seine Zuschauer am Sonntagvorabend parat. Am Sonntag (19.05 Uhr) startete die zweite Staffel von. 2019 liefen vier Folgen, die dem Kölner Sender zwischen 13,0 und 13,9 Prozent Marktanteil einbrachten. Der Start der zweiten Staffel verlief nun einen Tick schwächer, letztlich mit 12,9 Prozent aber schon auf vergleichbarem Niveau. Positiv für RTL: Weil die zweite Staffel jetzt zur zuschauerstärkeren Winterzeit beginnt (Staffel eins lief im späten Frühjahr 2019) fuhr die am Sonntag gezeigte Episode die beste Reichweite der Sendungshistorie ein. Mit 3,18 Millionen Zuschauern übertraf man den bisherigen Bestwert um 0,51 Millionen.Dabei musste sich RTL am Vorabend durchaus starker Konkurrenz erwehren. In Sat.1 zeigt sichauch in diesem Jahr als absolut stabiler Faktor. Die gezeigte Episode erreichte zwischen 17.30 und 19.55 Uhr im Schnitt genau zwei Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,87 Millionen zu den Umworbenen gehörten. 12,5 Prozent Marktanteil wurden gemessen.VOX punktete ab 19.10 Uhr mit-die Produktion aus dem Hause Endemol Shine Germany holte 7,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. A pro pos VOX: Der Kölner Kanal hatte am frühen Sonntagmorgen massiven Grund zur Freude: Die Re-Run-Strecke vonboomte und bescherte dem Privatsender zum Beispiel ab 7.55 Uhr tolle 16,1 Prozent Marktanteil bei den Fans zwischen 14 und 49 Jahren.