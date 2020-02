Schluss mit Warten: «Descendants 3» und der «Kim Possible»-Realfilm kommen nach Deutschland

TV-News

Fans der «Descendants»-Filmreihe mussten sich lange gedulden, doch im März gelangt der Abschluss der farbenfrohen Musical-Trilogie ins deutsche Fernsehen.



Die ersten beiden-Filme waren für den US-amerikanischen Disney Channel große Erfolge: Teil zwei kam bei seiner US-Fernsehpremiere auf annähernd neun Millionen Interessenten, der erste Teil der Musical-Filmreihe über die frechen, aber letztlich gutherzigen Teenie-Kinder großer Disney-Schurkinnen und -Schurken kam 2015 an seinem US-Premierenabend auf 6,6 Millionen Fernsehende. Auch der dritte Teil war in den USA ein Publikumsmagnet, wenngleich die Erstausstrahlung am 2. August 2019 hinter den Premieren der Vorläufer zurückfiel. Eine deutsche Ausstrahlung des Films blieb aber bislang ebenso aus wie die DVD-Veröffentlichung von «Descendants 3» – und das, obwohl die deutsche Synchronfassung bereits 2019 fertiggestellt wurde.Nun aber rückt der deutsche Disney Channel den Termin für die hiesige Fernsehpremiere des Musicalfilms heraus: «Descendants 3» wird am 13. März 2020 zur besten Sendezeit ausgestrahlt. In dem Film geht es darum, wie sich die Hauptfiguren der ersten beiden Teile vornehmen, zahlreiche Kinder von der Ghetto-Insel ins Königreich Auradon zu holen – doch es kommt zu Komplikationen und Begegnungen mit neuen wie auch alten Widersachern …Schon am 6. März 2020 ein anderer Disney-Channel-Originalfilm erstmals im hiesigen Free-TV gezeigt, nämlich. Die Realfilmadaption der beliebten Disney-Zeichentrickserie «Kim Possible» wird vom deutschen Disney Channel ab 20.15 Uhr über den Äther geschickt. Sadie Stanley spielt die Titelheldin, Ciara Wilson eine neue für den Film erfundene Freundin Kims, Taylor Ortega verkörpert die fiese Kämpferin Shego und Todd Stashwick spielt den schurkischen Dr. Drakken. In den USA lief der Film bereits Anfang 2019.