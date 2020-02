Geschlafen wird woanders: ProSieben wagt Live-Experiment

VORAB TV-News

Prominente sollen 60 Stunden am Stück wach bleiben. Das Ergebnis wird Teil einer neuen Primetime-Show der Münchner.

ProSieben startet am kommenden Samstagabend eine große Live-Show-Strecke – dann steht zunächst einmal die zweite Staffel von Eltons «Alle gegen Einen» auf dem Programmplan. Nach Abschluss dieser Staffel aber geht es am 14. März mit einem neuen Live-Experiment weiter. Wie Quotenmeter.de erfahren hat, wurde Thore Schölermann («The Voice of Germany») als Moderator für die neue ProSieben-Samstagabendsendunggewonnen.Dort wollen sechs Prominente beweisen, dass sie richtig aufgeweckt sind. Dazu wagen sie einen extremen Test. Bevor sie am in der Live-Show in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen gegeneinander antreten, dürfen sie 60 lange Stunden nicht schlafen. Das wird genauestens überwacht. Der Zuschauer ist via Live-Stream Zeuge. Samstags heißt es dann: Wer gleitet vorzeitig ins Land der Träume? Wer schafft es, am meisten Challenges für sich zu entscheiden? Oder schläft gar ein prominenter Spieler während einer Herausforderung live ein? Es gilt: Hier gewinnt, wer am längsten wach ist.Welche Prominenten mitmischen, will ProSieben zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Medizinische Einschätzungen während der Show kommen von Schlafexperte Prof. Dr. med. Ingo Fietze.