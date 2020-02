«Brennpunkt» zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

TV-News

Das Erste nimmt eine Sondersendung ins Programm auf, die den politischen Tabubruch in Thüringen beleuchtet.

Eine Minderheitsregierung von Gnaden der AfD ist nicht "interessant" oder "spannend", kein "Experiment" und keine "Lage" in #thueringen. Nur wer merkwürdig wenig Angst vor Rechtsextremen hat, kann darin etwas anderes als einen erschreckenden Tiefpunkt erkennen. — Friedemann Karig (@f_karig) February 5, 2020

Kemmerich hätte ablehnen können.



Er tat es nicht.



Für die Macht hat er die Erinnerung an die Opfer des Faschismuses mit Füßen getreten! #Thueringen #MPWahl — Florian Ortloff (@locus_lupus) February 5, 2020

an die rumjammerer:

1.unfair, andere haben auch gratuliert

2.akzeptieren sie den wählerwillen

3.sie verstehen demokratie nicht



1. mp hat sich von afd wählen lassen

2. wählerwille? fdp 5,0005%

3. d bedeutet kritik, widerspruch, ne andere meinung zu haben, ohne an galgen zu kommen — Dunja Hayali ❤️🇩🇪🧠 (@dunjahayali) February 5, 2020

Ich bin sprachlos. CDU und FDP paktieren in #Thüringen mit der Höcke-AfD, um an die Macht zu kommen.

Das ist ein handfester Dammbruch in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands.

Wie wenig Rückgrat kann man haben, CDU und FDP? #MPWahl — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) February 5, 2020

Obwohl die FDP in Thüringen nur hauchdünn die Fünf-Prozent-Hürde genommen hat, stellt sie mit Thomas Kemmerich nunmehr den Ministerpräsidenten des 2,1 Millionen Menschen starken Bundeslandes. Geschafft hat sie dies aufgrund der Unterstützung der CDU und der AfD, was einen erschreckenden politischen Tabubruch darstellt. Ausgerechnet in dem Bundesland, in dem es 1930 zur ersten Regierungsbeteiligung der NSDAP kam, und kurz nach dem Gedenktag an den Millionen von Opfern des Holocausts, lässt sich die selbsternannte bürgerliche Mitte von den neuen Rechten an anderen Kandidaten vorbei hieven. Dies sorgte in der Politik und den Medien zu einem Sturm der Entrüstung und wird in einemnäher beleuchtet.Die zehnminütige Sondersendung wird heute, am 5. Februar 2020, ab 20.15 Uhr im Ersten gezeigt. Unter dem Titelbehandelt Moderator Gunnar Breske die Proteste, die sich vor dem Landtag formieren und stellt die Frage, was dieser Rechtsruck in Thüringen für die Bundespolitik bedeutet. Das restliche Programm im Ersten verschiebt sich entsprechend nach hinten.Weiter entfacht wird die Empörung über die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen durch Erinnerungen an Christian Lindners Beschluss nach der Bundestagswahl. Damals hieß es von der FDP noch, als sie eine Chance hatte, durch das Koalieren unter anderem mit den Linken die Bundesregierung mitzustellen: "Es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren." Dieses Kredo hat die FDP offenbar nunmehr aufgegeben.