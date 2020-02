sixx: «K-On!» entgeht nur knapp dem k.o.

TV-News

Bei der "Senderin" geht die Animeserie «K-On!» mit sofortiger Wirkung nur noch zu nachtschlafender Zeit weiter.

Fans von «Yu-Gi-Oh!» dürfen sich freuen: sixx nimmt spontan eine Wiederholung der dritten Staffelins Programm auf. Die Animeserie wird ab sofort immer samstags ab 19.15 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Was Fans der Serie voller Zweikämpfe freut, ist für Fans voneine schlechte Nachricht – denn das «Yu-Gi-Oh!»-Format vertreibt somit «K-On!» vom Samstagvorabend. Grund dafür, dass sixx «K-On!» von seinem vorabendlichen Programmplatz nimmt, sind die mageren Quoten. Vergangenen Samstag etwa kam «K-On!» mit einer Doppelfolge nur auf 0,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und auf 0,2 sowie 0,1 Prozent insgesamt.Völlig fliegt «K-On!» aber nicht aus dem Programm: Die musikalische Animeserie über die vier Schülerinnen Yui Hirasawa, Mio Akiyama, Ritsu Tainaka und Tsumugi Kotobuki wird weiterhin auf ihrem bisherigen Wiederholungsslot gezeigt, also stets in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1 Uhr.Der andere Teil des sixx-Animefensters bleibt derweil im Programm: Wöchentlich gibt es ab 18.20 Uhr zwei Folgen vonzu sehen. Die Quoten sind etwas unstet, doch neben Tiefpunkten wie am 25. Januar (0,7 und 0,4 Prozent Marktantei1 bei den Werberelevanten) gesellen sich auch sehr erfreuliche Höhen – am 1. Februar waren für die erste Folge des Abends etwa starke 1,8 Prozent Marktanteil drin.