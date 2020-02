Wie ist eigentlich VOXUp gestartet?

TV-Markt

Zahlen des Monats: Der neue Sender aus dem Hause RTL ist bereits jetzt auf Augenhöhe mit HGTV unterwegs. Der Discovery-Sender steigerte sich derweil im Januar ebenfalls. Ansonsten: Viele Verlierer im Dschungel-Monat.

In allen für die Werbeindustrie wesentlichen Zielgruppen dominierte im Januar der Kölner TV-Sender RTL – mit einer Ausnahme. Bei den Männern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren mussten sich die Kölner der Konkurrenz von ProSieben geschlagen geben. Die rote Sieben kam in dieser recht spitzen Zielgruppe auf 14,2 Prozent Marktanteil und lag somit um 1,4 Prozentpunkte vor RTL.In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verbuchten zahlreiche kleinere Sender teils herbe Verluste. Das lag natürlich am übermächtigen RTL, das wegen des Dschungelcamps massiv um 3,9 Prozentpunkte zulegte. Insgesamt gab es neben RTL nur elf Sender, die bei den Umworbenen im Januar einen besseren Wert vorzuweisen hatten als im Dezember. Neben dem ZDF und RTLZWEI war dies auch, das sich bei den Jungen auf 1,0 Prozent verbesserte, aber auch, das nun auf 1,9 Prozent kam.steigerte seinen durchschnittlichen Marktanteil von 1,2 auf 1,3 Prozent bei den Umworbenen – nicht zuletzt dank der nächtlichen „Stunde danach“ zum RTL-Dschungel. Quasi verdoppelt hat sich zudem die Quote von Discoverys, das Home & Garden-Formate in den Fokus rückt. Erstmals in seiner nun gut halbjährigen Historie kam der Free-TV-Sender auf 0,2 Prozent.Zahlreiche Sender mussten derweil im Januar massive Verluste einstecken.knallte etwa von 1,3 auf 0,6 Prozent hinunter. Im Dezember hatte der Sender noch von der Darts-WM profitiert, im Januar nun fehlten die großen Sport-Highlights. Immerhin: Verglichen mit Januar 2019 gab Sport1 nur ein Zehntel ab, bei allen blieb man im Vergleich mit dem Vorjahresmonat sogar stabil bei 0,5 Prozent. Auchgehört bei den jungen Leuten zu den Verlierern des Monats. Der digitale Sender, der im Dezember «Neo Magazin Royale» verlor, kam nur noch auf 1,7 Prozent bei den Jungen, ein Minus von fünf Zehnteln. Insgesamt blieben die Werte mit weiterhin 2,8 Prozent stabil.Männersender DMAX , im Dezember mit 2,1 Prozent bei den Umworbenen noch über der 2-Prozent-Marke gelegen, musste sich im Januar nun mit kleineren 1,7 Prozent zufrieden geben. Gut für Discovery: TLC landete bei 0,8 Prozent und somit nur zehn Zehntel niedriger als im Weihnachtsmonat.Gut etabliert hat sich prompt der neue Free-TV-Sender VOXUp: Dieser zeigt in der Regel Re-Runs von ehemaligen und noch laufenden VOX-Formaten. Nach Angaben der Mediengruppe RTL Deutschland erreichte dieser in seinem Startmonat direkt 0,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen – und spielt somit in etwa auf dem Level des schon früher gelaunchten. Insgesamt erreichte VOXUp 0,1 Prozent Marktanteil. Sat.1 Gold erweist sich weiterhin als im Gesamtmarkt stark – der Best-Ager-Sender aus Unterföhring schloss den Januar mit durchschnittlich 1,7 Prozent bei Allen ab. Gut sahen auch die Werte bei den 14- bis 49-Jährigen aus, wo die Station auf 1,4 Prozent kam. Besser unterwegs in dieser Altersklasse war etwamit 1,6 Prozent,holte im Dezember in der klassischen Zielgruppe 1,3 Prozent Marktanteil.Nur ein Zehntel macht jeweils den Unterschied zwischen den beiden großen privaten News-Sendern aus. Spannend dabei: Das in Berlin sitzendeführt bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,0 Prozent gegenübermit 0,9 Prozent. Die Kölner liegen auch im Gesamtmarkt bei 0,9 Prozent, holen aber bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren nur 0,8 Prozent.Im Kindersegment und hier in der Altersklasse Drei bis 13 Jahre holte SuperRTL im Januar einen durchschnittlichen Marktanteil von 21,7 Prozent (06.00 bis 20.15 Uhr) und ließ damit die Konkurrenz erneut hinter sich: Derkam auf 18,0 Prozent,holte 5,9 Prozent und derlag bei 12,4 Prozent. In der Daytime punkteten für SuperRTL vor allem das neue Vorschulformat «Gigantosaurus» mit einem Spitzen-Marktanteil von bis zu 43,8 Prozent und die Animationsserie «City – Abenteuer» mit bis zu 24,5 Prozent überzeugen.