Streaming-Kompakt: Die Neuheiten im Februar 2020

Reihen

Diesen Monat gehen die finalen Abenteuer von «Pastewka» online. Zudem gibt es Neues von «The New Pope», «Van Helsing» und «Better Call Saul».

Sky Ticket

Bei Sky Ticket melden sich die Beißer zurück:kommt mit der zweiten Hälfte von Staffel zehn zurück, jede Woche gibt es dann eine neue Folge kurz nach der US-Ausstrahlung zu streamen. Weitere Highlights: Die zweite Staffel der Sky-Eigenproduktionmit Jude Law und John Malkovich sowie Nachschub von04.02.: «Wunder-Werke» (Staffel 1, Dokuserie)06.02.: «Menschliches Versagen» (Staffel 1, Dokuserie)08.02.: «Enthüllt: Geheimnisse der Meere» (Staffel 2.2, Dokuserie)09.02.: «Brain Games» (Staffel 6, Realityserie)10.02.: «Alte Baukunst neu entschlüsselt – Obelisken – Kultobjekte der alten Ägypter» (Staffel 3, Dokuserie)14.02.: «Ray Donovan» (Staffel 7, Dramaserie)15.02.: «Hotel Secrets» (Staffel 1, Dokuserie)18.02.: «Pandora» (Staffel 1, Science-Fiction-Serie)18.02.: «Work in Progress» (Staffel 1, Comedyserie)20.02.: «The New Pope» (Staffel 2, Dramaserie)24.02.: «The Walking Dead» (Staffel 10.2, Horrorserie)24.02.: «Shameless» (Staffel 10, Dramaserie)26.02.: «Room 104» (Staffel 3, Drama-Anthologieserie)01.02.: «Alita: Battle Angel»01.02.: «The Sun is also a Star: Ein einziger Tag für die Liebe»05.02.: «Beale Street»07.02.: «Vox Lux»08.02.: «Dancing Queens»09.02.: «Ma – Sie sieht alles»14.02.: «Ein ganz gewöhnlicher Held»15.02.: «Greta»15.02.: «Sweethearts»18.02.: «BrightBurn: Son of Darkness»19.02.: «Mean Queen»21.02.: «Killerman»22.02.: «Wenn du König wärst»24.02.: «The Dead Don’t Die»28.02.: «Mad Mom»29.02.: «Can You Ever Forgive Me?»